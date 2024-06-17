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彰化喬友大樓原址 擬蓋住宅大樓

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化火車站前的喬友大樓已經拆除，都更會獲銀行11億元聯貸，擬改建地上26樓、地下4樓的純住宅大樓。記者劉明岩／攝影
彰化火車站前的喬友大樓已經拆除，都更會獲銀行11億元聯貸，擬改建地上26樓、地下4樓的純住宅大樓。記者劉明岩／攝影

彰化市喬友大樓、員林市黃金帝國大樓昔日有「北喬友，南黃金」之稱，兩大地標卻淪為「廢墟」，目前都在辦理都市更新程序，其中，已拆除的喬友大樓，據了解，都更會最近獲銀行11億元聯貸，擬新建地上26樓、地下4樓的純住宅大樓，至於黃金帝國大樓，縣府已編列8100萬元，最快10月可以執行拆除。

彰化火車站前的喬友大樓及員林火車站前的黃金帝國大樓原本都是商業大樓，卻因經營不善，加上地震、火災等因素，都被判定為危樓，也影響地方發展。

喬友大樓土地全是私有，由所有權人採自辦都市更新，黃金帝國有一半土地是公有，由縣府推動公辦都市更新。

喬友大樓基地面積約408坪為商業區，適用實施容積管制前規定，加上自辦都更可獲得容積獎勵。據了解，喬友大樓都更會已獲得銀行11億元聯貸，將做設計及興建經費，為避免過於複雜，擬朝相對單純的住宅大樓重建。房地產界指出，喬友大樓現址為商業區，又臨近火車站，如果興建住宅大樓，估計房價每坪約在40萬到50萬之間。

至於，員林黃金帝國大樓在921大地震後列為危樓，經縣府去年底再委託評估結構安全，縣府建設處近日公告，經評估已具危害公共安全之虞，全體所有權人應即停止使用，並在7月31日以前補強或拆除，如逾期未辦，將由縣府強制拆除，縣府預定6月27日在員林市公所舉辦說明會。

縣府建設處長劉玉平說，縣府已編列拆除預算8100萬元，如果順利9月完成工程標發包，10月即可動工，並同時辦理招商等事宜。

921大地震 喬友大樓 火車站 都市更新 黃金

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