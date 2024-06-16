彰化第6個鄉鎮設MOOVO站 田中鎮將啟動公共自行車服務

彰化縣公共自行車MOOVO租賃服務將增加田中鎮服務據點，田中鎮等了一年終於定案，本月18日即將啟用，將設在彰化高鐵站、台鐵田中火車站等8個點。田中鎮長蕭淑芬說，公共自行車租賃服務對於在地通勤族及遊客都很方便，對觀光發展也有大助益。

彰化縣公共自行車MOOVO目前服務範圍包含彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮及糖鐵國家綠道溪州森林公園站，還可跨鄉鎮還車，田中鎮將成為第6個有MOOVO租賃服務的鄉鎮。

蕭淑芬說，公所向縣府爭取設MOOVO租借站，縣府也在去年8月先在田中建置5個租賃點，地方都相當期待，希望能早日啟用，最近終於定案將於下周啟用，而且租賃點將增加成8站，分別是高鐵站、鎮公所、戶政事務所前、新民國小、台鐵火車站、三潭國小、農會、田中高中等8個站點。

彰化縣府交通處表示，因許多鄉鎮均希望能設MOOVO公共自行車站點，但縣府需評估各鄉鎮與各站的使用率來衡量是否設站服務，未來仍會滾動檢討各站點使用需求高低來做調度。

田中馬拉松打出名號後，每年系列活動都吸引遊客前來觀光，田中鎮老街有古樸美麗的紅磚房、傳統製油商舖、田中窯、有文青風的女人香臭豆腐、還有蜜麻花工廠、農場、果園可參觀。

蕭淑芬說，田中鎮的高鐵和台鐵因為相距約3公里，二鐵與各景點的串連很需要公共運輸，且高鐵接駁車往往一小時才一班次，如果有MOOVO自行車，就能讓外地遊客安排行程更彈性，未來也希望縣府繼續協助增加MOOVO站點。