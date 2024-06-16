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國道一號接74線匝道18日起全數開放 中市交通局調整號誌

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
高速公路局預計6月18日第二階段完工，全數開放74號北屯與崇德匝道。圖／交通局提供
高速公路局預計6月18日第二階段完工，全數開放74號北屯與崇德匝道。圖／交通局提供

國一銜接台74線交流道主線5月13日通車，紓解國道1號大雅、台中及南屯3處交流道車流，工區範圍尚有3處台74線匝道未開放通行，導致環中路平面路段壅塞，高速公路局預計6月18日第二階段完工全數開放3處匝道通車。

台中市政府交通局表示，因應台74線及環中路平面路段車流將產生巨大變化，將重整區域內共18處路口號誌時制，維持環中路平面路段順暢。

「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」已開放通車1個月，針對施工收尾範圍仍有3處台74線匝道尚未開放通行，部分車流無法從匝道上台74線，改道轉移至環中路平面路段，造成上午尖峰時段，環中路西行方向及下午尖峰環中路東行方向壅塞。

交通局指出，6月18日第二階段開放台74線崇德匝道及北屯兩處等3匝道，評估台74線及環中路車流勢必大增，將調整18處路口號誌時制。

交通局說明，目前周圍道路仍在施工，交通局也密切監控大雅系統交流道周邊交通狀況，加強台74線沿線及鄰近平面道路路段交通疏導，維持車流順暢。

台中市 國道 高速公路

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