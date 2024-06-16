彰化縣青少年管弦樂團前進維也納 台灣民謠快閃街頭

彰化縣青少年管弦樂團7月4日至7月13日將前進奧地利音樂之都維也納，首度參加2024維也納國際青少年音樂節，把台灣民謠組曲帶出去，除了到維也納街頭快閃表演外，也將到高榮耀的金色大廳演出，並接受音樂學院的大師班指導，提升團員的學習視野。

彰化縣長王惠美今天上午在南郭國小，為彰化縣青少年管弦樂團授旗勉勵，團員也舉辦行前演奏，帶來國內作曲家李佳盈的知名民謠組曲，悠揚的樂音，讓現場嘉賓及家長們都陶醉在其中。

王惠美表示，彰化不怕沒人才，就怕沒舞台，這次將由副縣長林田富帶領44位團員前往奧地利維也納，參加至高榮耀維也納國際青少年音樂節，在金色大廳演奏，這不僅是音樂界的盛事，也是非常難得的機會，讓孩子們跟世界的音樂好手互相聯誼切磋，也跟國際接軌，相信經過這樣的洗禮，孩子們絕對會更加不一樣，不僅讓彰化走出去，也讓世界看到彰化的好。

王惠美指出，此行可以大大提升團員的國際視野，為減輕團員的負擔，縣府特別補助200多萬元團費，團員除了到維也納最高榮耀的金色大廳演出音樂交流外，還將接受音樂學院的大師班指導，同時主辦單位還安排團員做街頭音樂快閃，把台灣民謠組曲帶出去。

青少年管弦樂團指揮莊凱圍表示，這次與團員到維也納的金色大廳演奏，是很難得的機會，藉由這次機會把大家熟悉的台灣民謠帶到維也納，將演出李佳盈老師所編曲的知名民謠組曲，希望在維也納可以讓全世界的音樂愛好者聽到的聲音。