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南投公墓遷葬挖出史前文物 覆鼎金遺址將建公園
南投埔里第一公墓2018年進行遷葬，意外發現覆鼎金考古遺址，經審議公告為縣定考古遺址；為保存遺址並活化用地，文化局規畫營造為遺址公園，將採低度開發不傷及文化層，並展示解說出土文物，將是縣內首座以公墓活化的遺址公園。
埔里覆鼎金山下的第一公墓禁葬多年，且用地廣達1.8公頃，地方期待遷葬後改建為親子運動公園，不料2018年辦理遷葬時，陸續挖出喇叭型玉環等珍貴史前文物，經考古調查，確認該遺址距今約2400年到1700年前，並以覆鼎金命名。
而覆鼎金考古遺址為涵蓋繩紋陶文化層、大馬璘文化層、歷史時期埔社文化層等多文化層遺址，經南投縣有形文化資產審議會審議，2021年11月公告成為縣定考定遺址，文化局更進一步規畫打造成為遺址公園，已在水頭里召開地方說明會。
文化局指出，覆鼎金將是埔里鎮內，甚至縣內第1座以公墓活化的遺址公園，而為保存遺址並活化用地，擬將覆鼎金遺址全區約1.8公頃覆土至少60公分，並於表土層鋪設長纖不織布區隔新舊土層，以利提供管線埋設、構造物承重等空間。
此外，環境營造上，會使用出土文物仿作實品進行展示與解說，讓民眾了解覆鼎金考古遺址，相關遊具及休憩設施造型則會加入史前文物等元素，同時避免選用垂直根系植栽，更將在栽種時加裝阻根板，以免植栽根系深入下方擾動文化層。
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