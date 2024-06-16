彰化田中仁醫助貧 老屋故居入畫 傳揚大愛精神

彰化縣田中鎮老屋源成發藝棧今天舉辦蕭美惠水墨創作展開幕茶會，從事美術教學廿年的蕭美惠近年熱衷畫田中老屋，她說，讓她很有感情的一幅老屋畫就是景崧醫院，早期陳景崧醫師醫術高明，遇到清寒病患，不僅不收錢，甚至資助病家，景崧醫院成為傳揚大愛精神的典範。

藝棧藝術總監林孟輝老師表示，田中小鎮不只有田中馬拉松聞名，小鎮藝術人口不少，更有企業家願意贊助藝文活動，希望在藝術家和企業家帶動下，從藝文出發帶動在地觀光發展。

二社田社區大學執行長、田中國小校長陳泗正表示，蕭美惠老師在社區大學教授水墨畫有近12年，對田中地區的美術教育，貢獻極大。

而今天蕭美惠畫作下的景崧醫院負責人陳景崧的兒子96歲的陳時宰醫師也現身展場，二代醫師在田中照顧田中人，蕭美惠說她小時候就曾被陳醫師看過病，對景崧醫院是很有情感的。

蕭美惠說，她學習水墨畫近30年，從早期喜歡畫大山大水，到近年開始觀察家鄉文化之美，發現早期匠師在田中的老屋留下的剪黏、彩繪、木雕、建築文化相當豐富都是作畫很好的素材，而且這些老屋往往也能吸引遊客目光，今年白沙屯媽祖遶境田中時，她就聽到香燈腳指著田中老街紅磚建築讚美，讓她深深感受到「美就在眼前不用遠求」。

此次展出的老屋畫作包括「美好歲月」以景崧醫院為主體，早期陳景崧醫師經常讓貧寒的病患欠醫藥費，到了年終，病人的醫藥費若還沒還，他就把帳單燒了，甚至資助病人，景崧醫院是田中人心中最美善的代表，帶有新古典主義特色的景崧醫院下方畫上台灣鐵砲百合，代表高貴、純潔、榮耀，表現景崧醫院的大愛精神。

「富貴浮雲」是以老街員集路上日治大正時期的紅磚建築為主題，蕭美惠說，當時街上的商行建築物都是經營事業有成的大戶人家所蓋，秀記商行的女兒牆保存很完美，可看到花器、茶壺，兩隻螭虎匍匐在兩側，她在老屋下方畫上牡丹花，寓意老街曾富貴繁華一時，但繁華彷彿就如浮雲、如夢一場，想讓大家反思何時老街能再度復興呢？

而「田中花道」是以田中著名的九重葛花道為創作題材，花道是由田中在地企業家川石光電創辦人葉昭欽耗時2年栽培而成，取名為「」，九重葛花牆有近兩層樓高，花道長度連綿300公尺，現在也成為田中熱門打卡景點。