快訊

牙痛不處理會怎樣嗎？8種常見原因及預防與護理方法一次看

金融時報：習近平曾稱美刺激北京武力犯台 企圖「借台毀中」

彰化喬友大樓現址獲聯貸11億 擬改建26樓純住宅大樓

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化火車站前的喬友大樓已經拆除，都更會獲銀行11億元聯貸，擬改建地上26樓、地下4樓的純住宅大樓。記者劉明岩／攝影
彰化火車站前的喬友大樓已經拆除，都更會獲銀行11億元聯貸，擬改建地上26樓、地下4樓的純住宅大樓。記者劉明岩／攝影

彰化市喬友大樓、員林市黃金帝國大樓昔日有「北喬友，南黃金」之稱，兩大地標卻淪為「廢墟」，目前都在辦理都市更新程序，其中，已拆除的喬友大樓，據了解，都更會最近獲銀行11億元聯貸，擬新建地上26樓、地下4樓的純住宅大樓，至於黃金帝國大樓，縣府已編列8100萬元，最快10月可以執行拆除。

彰化火車站前的喬友大樓及員林火車站前的黃金帝國大樓原本都是商業大樓，卻因經營不善，加上地震、火災等因素，都被判定為危樓，也影響地方發展；其中喬友大樓已拆除，因土地全是私有，由所有權人採自辦都市更新，黃金帝國有一半土地是公有，由縣府推動公辦都市更新。

喬友大樓基地面積約408坪，為商業區，適用實施容積管制前規定，加上自辦都更可獲得容積獎勵。據了解，喬友大樓都更會已獲得銀行11億元聯貸，將做設計及興建經費，原擬朝住商混合大樓重建，但考量避免過於複雜，擬朝相對單純的住宅大樓重建，不過，實際仍須由都更委員會做後決定。

喬友大樓都更會理事蔡進峰不久前打出廣告，表示已整合約200多坪出售。他說，已有北部及中部3家建商表示興趣，出價每坪120萬元到130萬元之間，目前仍在洽談中。房地產界指出，喬友大樓現址為商業區，又在火車站前地利之便，如果興建住宅大樓，估計房價每坪約在40萬到50萬之間。

至於，員林黃金帝國大樓在921地震後又被判定為危樓，縣府去年年底，委託評估結構安全，縣府建設處近日公告評估結果，經評估已具危害公共安全之虞，全體所有權人應即停止使用，並在7月31日以前辦理結構補強或拆除，倘逾期未辦，將由縣府強制拆除，縣府預定6月27日在員林市公所舉辦說明會。

縣府建設處長劉玉平說，縣府已編列拆除預算8100萬元，工程標預定9月發包，如果順利的話，10月即可動工，並同時辦理招商等事宜。

彰化縣員林市著名地標「黃金帝國」在921震後傾斜受損，從地標變廢墟，縣府已編列拆除預算，將並採公辦都更重建。報系資料照片
彰化縣員林市著名地標「黃金帝國」在921震後傾斜受損，從地標變廢墟，縣府已編列拆除預算，將並採公辦都更重建。報系資料照片
彰化縣員林市著名地標「黃金帝國」在921震後傾斜受損，從地標變廢墟，縣府已編列拆除預算，並採公辦都更重建。報系資料照片
彰化縣員林市著名地標「黃金帝國」在921震後傾斜受損，從地標變廢墟，縣府已編列拆除預算，並採公辦都更重建。報系資料照片
彰化火車站前的喬友大樓已經拆除，都更會獲銀行11億元聯貸，擬改建地上26樓、地下4樓的純住宅大樓。記者劉明岩／攝影
彰化火車站前的喬友大樓已經拆除，都更會獲銀行11億元聯貸，擬改建地上26樓、地下4樓的純住宅大樓。記者劉明岩／攝影

喬友大樓 火車站 黃金

延伸閱讀

影／天外飛來鍋杓 台中中華夜市兩輛BMW被砸 無辜遭殃

北市通化街大樓凌晨惡火 婆媳同住...婆婆倒在門口送醫不治

彰化人的秘密基地！結合光雕的咖啡餐酒館「Light up cafe&bar」好吃好喝又好拍

彰化議會國民黨黨團籲彰化人站出來 支持修法還我財源

相關新聞

彰化喬友大樓現址獲聯貸11億 擬改建26樓純住宅大樓

彰化市喬友大樓、員林市黃金帝國大樓昔日有「北喬友，南黃金」之稱，兩大地標卻淪為「廢墟」，目前都在辦理都市更新程序，其中，...

南投147線8K處崩塌待修 縣府更曝全線拓寬陷困境

南投縣道147線連接國姓鄉與水里鄉，縣府規畫全線拓寬，自2009年起進行分段改善，仍剩7公里待拓寬；但該道路約8K處近期...

中市太平136線滿地垃圾 環局監視器24小時以車追人

台中市136線蜿蜒曲折，陡坡、狹彎路段多，太平往國姓段吸引重機、改裝車族朝聖，但民眾經常亂丟垃圾，太平清潔隊清理不完，環...

彰化偏鄉 半年遭濫倒上百次

彰化縣西南角偏鄉常被當成濫倒廢棄物「樂園」，2021年3月至8月被多次傾倒建築土方，其中有明確來源的多達87次，沒明確來...

中捷模擬隨機攻擊 民代促補人力

台中捷運綠線上月底發生持刀砍人案，中捷昨天凌晨舉行災害演練，模擬歹徒在行進列車持刀攻擊，設定狀況與砍人案相同。中市議員表...

名人思生活／戴勝堂徒步環島 看見台灣「良心」

大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂去年8月起以分段徒步方式環島，除了一路上留下美好回憶，還陪盲胞在台中完成最後一段環島體驗。這次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。