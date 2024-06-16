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南投147線8K處崩塌待修 縣府更曝全線拓寬陷困境

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
6月初進入梅雨季，南投各地連日降雨，投147線約8K處港源國小附近的道路邊坡崩塌影響交通，地方盼盡快修復。記者賴香珊／攝影
6月初進入梅雨季，南投各地連日降雨，投147線約8K處港源國小附近的道路邊坡崩塌影響交通，地方盼盡快修復。記者賴香珊／攝影

南投縣道147線連接國姓鄉與水里鄉，縣府規畫全線拓寬，自2009年起進行分段改善，仍剩7公里待拓寬；但該道路約8K處近期因雨崩塌，縣府表示，目前已單線搶通，待天氣穩定再施工護坡，拓寬工程則陷困境，現正進行可行性評估。

投147線銜接國姓台14線到水里投131線，全長約14.5公里，是國姓至水里南北向的主要聯外道路，兼具觀光及農產運輸之用，更是台21線的重要防災替代道路，但因路幅狹窄且彎道多，車行不易，大型車會車困難，縣府規畫全線拓寬。

縣府自2009年起進行投147線分段拓寬工程，其中北山0K至南港4.6K路段2015年完成改善，水鹿原鄉公園4.6K至港源二號橋7.3K路段則去年5月完工通車，目前僅剩最後的7公里還未完成拓寬，地方盼早日完成，強化地方交通路網。

但居民反映，6月初連日降雨，投147線約8K處港源國小附近道路邊坡，就算有鋼筋混凝土保護也擋不住，泥沙土塊就崩到路上影響交通，且剛好在彎道處很危險，盼盡快修復；另拓寬2期通車後很像就沒了後續，全線拓寬似乎遙遙無期。

縣府工務處表示，當下獲悉投147線約8K處崩塌後，開口廠商就進駐搶通，目前已設警示錐可單線雙向通車；而因日前常有午後強降雨，基於施工安全，放晴後再進場施工護坡，同時會爭取經費重新施作邊坡噴漿工程，以提高道路安全性。

至於投147線尚有7公里待拓寬，工務處則表示，由於該道路7.3K至14.5K周邊現有地形地貌，一側是山壁，另一側下邊坡過深且是河道，若架設道路基樁恐阻礙水流，施工拓寬難度高，正研究有無相關工法能夠克服，並進行可行性評估。

6月初進入梅雨季，南投各地連日降雨，投147線約8K處港源國小附近的道路邊坡崩塌影響交通，地方盼盡快修復。記者賴香珊／攝影
6月初進入梅雨季，南投各地連日降雨，投147線約8K處港源國小附近的道路邊坡崩塌影響交通，地方盼盡快修復。記者賴香珊／攝影
6月初進入梅雨季，南投各地連日降雨，投147線約8K處港源國小附近的道路邊坡崩塌影響交通，地方盼盡快修復。記者賴香珊／攝影
6月初進入梅雨季，南投各地連日降雨，投147線約8K處港源國小附近的道路邊坡崩塌影響交通，地方盼盡快修復。記者賴香珊／攝影

南投縣 崩塌

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