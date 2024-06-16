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中市太平136線滿地垃圾 環局監視器24小時以車追人

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市太平清潔隊清理136線山溝，3月曾清出956公斤垃圾。圖／環保局提供
台中市太平清潔隊清理136線山溝，3月曾清出956公斤垃圾。圖／環保局提供

台中市136線蜿蜒曲折，陡坡、狹彎路段多，太平往國姓段吸引重機、改裝車族朝聖，但民眾經常亂丟垃圾，太平清潔隊清理不完，環保局長陳宏益說，已依現場地形架設24小時監視器，加強取締，因當地偏僻，都是騎機車或開車民眾前往，發現違規就「以車追人」。

陳宏益指出，136線穿越台中太平區與南投縣國姓鄉，也是台中通往日月潭、合歡山的山區捷徑，太平轄內有15公里以上連續彎路，一直是汽機車族使用的熱門路段，但車聚常在現場丟棄飲料杯、瓶罐等，太平赤崁頂路邊水溝常堆積大量垃圾。

太平區清潔隊定期派員清掃、除草及稽查，從太平赤崁頂至縣市交界約6.5公里，今年3月清除垃圾約956公斤，5月16日清除46公斤，包含飲料杯罐等。

環保局表示，依現場環境裝設2支24小時監視器取締亂丟垃圾，另研議在長龍路四段，靠近國姓鄉的山區道路處，優先加裝AI智慧辨識監視器，取締違規。

陳宏益表示，台中市太平區面積廣達120平方公里，廣大山區僅次和平區，136線沿途林道優美，呼籲用路人垃圾不落地。

環保局長 監視器

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