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中市環保局136市道架設監視器 取締亂丟垃圾

中央社／ 台中16日電

台中市136市道是穿越台中市太平區與南投縣國姓鄉的道路，也是從台中通往日月潭、合歡山的捷徑，台中市環保局今天宣布，已架設24小時監視器，加強取締亂丟垃圾行為。

台中市政府環保局說明，136市道是穿越台中市太平區與南投縣國姓鄉的道路，也是從台中通往日月潭、合歡山的捷徑，該路段位於太平區轄內有15公里以上連續彎路，一直是機車族喜歡聚集的熱門路段，而聚會遺留的飲料杯、瓶罐，不僅讓環境變得髒亂，也造成太平赤崁頂路邊水溝堆積大量垃圾。

環保局指出，太平區清潔隊定期派員清掃、除草及稽查，並在今年5月16日進行大規模垃圾清除作業，從太平赤崁頂至縣市交界，沿路撿拾約6.5公里，包含飲料杯罐及垃圾，清理數量約46公斤；相較今年3月大規模垃圾清除數量約956公斤，髒亂情形已有明顯改善，將持續派員打掃撿拾、維護管理。

環保局提醒，除依現場環境裝設2支24小時監視器取締亂丟垃圾行為，同時研議在長龍路四段，靠近國姓鄉的山區道路處，優先加裝AI智慧辨識監視器，取締違規亂丟垃圾的民眾。

環保局長陳宏益表示，太平區面積廣達120平方公里，擁有僅次於和平區的廣大山區，尤以136市道沿途山區風景秀麗，林道優美、道路寬廣的好山好水更是天然無價瑰寶，值得大家共同愛護；呼籲用路人遵守交通規則不違規、做好垃圾處理、或將垃圾帶下山，共同守護山川美景。

南投縣 台中市 環保局長

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