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國1接台74線將開放3匝道 中市府調整18處號誌

中央社／ 台中16日電

國道1號銜接台74線交流道主線於5月13日通車，但其中還有3處匝道預計近日開放，台中市政府今天表示，因應未來車流，將重整這個區域範圍內的18處路口號誌時制。

台中市交通局長葉昭甫表示，市府攜手中央推動「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」，5月中旬開放通車，新建置的國1增設大雅系統交流道，高快速道路的車流不需經由平面道路進行轉換，省下停等平面號誌時間。

觀察通車以來的狀況，葉昭甫指出，經過1個月的檢視，針對施工收尾工區範圍仍有3處台74線匝道尚未開放通行，部分車流無法從匝道上台74線改道轉移至環中路平面路段，造成上午尖峰時段，環中路西行方向及下午尖峰環中路東行方向車流增加，立即積極規劃調整號誌時制等交通改善措施。

葉昭甫說，高速公路局預計6月18日第2階段開放台74線崇德匝道及北屯2處匝道，將使高快速公路整體路網更為完善，增加用路人更多選擇路徑，讓國1銜接台74線交流道更具效益，有效分散車流以舒緩平面道路車況。

葉昭甫表示，交通局評估第2階段通車，將增加3條行車動線，預期台74線及環中路車流勢必大為提升，經持續檢視相關交通管制設施，超前部署重整工區周邊範圍內18處路口號誌時制，有助環中路平面路段車流平順，提升整體路網效能。

交通局提醒，因目前周圍道路仍在施工，籲請用路人行經時多加留意周圍路況，交通局也密切監控大雅系統交流道周邊交通狀況，加強台74線沿線及鄰近平面道路路段交通疏導，維護交通順暢。

台中市 國道

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