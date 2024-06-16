聽新聞
test
0:00 / 0:00

名人思生活／戴勝堂徒步環島 看見台灣「良心」

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂徒步環島，藉此看盡台灣。圖／戴勝堂提供
大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂徒步環島，藉此看盡台灣。圖／戴勝堂提供

大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂去年8月起以分段徒步方式環島，除了一路上留下美好回憶，還陪盲胞在台中完成最後一段環島體驗。這次49天、168萬步的行旅，戴勝堂深深覺得世界很大，走完感覺自己是井底之蛙，推薦國人把徒步環島列入台灣人一生必做的3件事之一，能把台灣的美好盡收眼底。

戴勝堂有兩個有名的企業家哥哥戴勝通和戴勝益，戴勝堂愛好運動，曾騎車環島，但他總覺得，騎車是快速移動，周邊的事物瞬間即過，所謂「環島」也只是完成一件事而已，重點是要看盡台灣才有用。

他去年8月至今年4月，把環島路程分成9段，在不同時間接續進行。有次他經過花蓮台11線水璉一帶，前方的小攤放著香蕉和錢筒，是誠實／良心商店的意思，原本不足為奇，但接著前方又陸續出現10多個同樣的攤子，尤其還有一攤竟被猴子吃了不少，讓他會心一笑，「原來台灣的生活可以這麼隨興」。

還有一家餐廳的生菜沙拉是用各種不同的野菜嫩芽製作，有的菜他都沒看過，但口感令他驚豔。另一家餐廳把切離的魚骨烤過之後高掛著，客人選定之後就以魚骨入菜，讓人回味不已。這幾家餐廳都讓他感覺足以和米其林星級餐廳比肩，讓他在餐廳經營上獲得許多啟發。

戴勝堂也走過屏東到台東的阿朗壹古道，有一段岸邊由被拍打上岸的石塊堆疊，海浪拍打時，可以聽到「石頭在水裡碰撞的聲音」，石頭也被海水磨成各種的圓形，令人驚嘆大自然的神奇和節奏。

徒步環島行程雖美，但戴勝堂說，在台2線金山那一段，夏天的柏油路發燙，一路上大太陽，且海邊的熱輻射高，卻無樹可躲，有約4個小時都處在高溫下。他告訴自己要堅持下去、樂意面對，最後順利走完。他說，這不就和人生許多的情境一樣，「沒有堅持一下，怎麼會完成」。

為了讓這樣美好的事被看到，他4月間辦了一場活動，並把徒步環島的最後一段留給盲人。他帶著盲人完成最後15公里路程，也攜手霧峰區農會與「走台灣」徒步認證分享會共同捐贈140萬元給愛盲基金會，希望幫助更多視障朋友走出家門。

戴勝堂認為，台灣的徒步環島之旅不輸給西班牙的步道朝聖之旅，政府若是能分配合縣市規畫各自的徒步路線，並在路上加入休息站等配套，再把各縣市的徒步路線串聯起來，是帶動觀光發展的好方法。

屏東 徒步環島 餐廳

延伸閱讀

大陸快艇直闖淡水 立委質疑：5億監控系統遭1人破防

花東3法藍營有雜音 綠籲韓國瑜道歉撤案

傅崐萁預告花東交通三法一定過 白委：沒有理由不支持

從地標變敏感人物？闖王李自成像進京30年被趕回老家

相關新聞

名人思生活／戴勝堂徒步環島 看見台灣「良心」

大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂去年8月起以分段徒步方式環島，除了一路上留下美好回憶，還陪盲胞在台中完成最後一段環島體驗。這次...

芳苑潮間帶 化身劇團舞台

來自台北的「人劇團」進駐彰化芳苑，培訓社區民眾肢體表演，昨天展現成果，在芳苑潮間帶演出「芳苑，我們的故鄉」，頂著海風、潮...

影／「人劇團」進駐彰化芳苑 潮間帶劇場進行藝術表演

「人劇團」進駐芳苑，今天下午在潮間帶灘地演出「芳苑，我們的故鄉」，這也是去年首次潮間帶劇場演出後，今年人劇團再度與社區民...

影／破豆藝術季在芳苑 比賽快手剝花生

芳苑最大的雜糧農產品是花生，也是許多農民的生計來源，今天下午在潮間帶岸邊舉辦一場破豆大賽，在限時3分鐘內分組比賽，徒手破...

柯文哲烘豆處女秀合體「神力女超人」許淑華 她見這1幕笑場

南投巧克力咖啡節今天下午「千人烘豆活動」，民眾黨主席柯文哲當起特別來賓，與南投縣長許淑華合體，獻出「烘豆」處女秀。柯文哲...

影／台中百年城隍今遶境 刑具、囚車、信眾戴枷遊街

全台唯一奉祀文、武城隍的台中市北區北台中城隍廟慶祝建廟105周年，今城隍爺、夫人出巡遶境，為地方消災解厄、趨吉避凶，除了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。