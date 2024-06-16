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彰化偏鄉 半年遭濫倒上百次

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣西南角偏鄉常被當成濫倒廢棄物「樂園」，2021年3月至8月被多次傾倒建築土方，其中有明確來源的多達87次，沒明確來源的24次，累積逾千噸，至少有5筆國有地受害。檢警追查，陳姓地主涉犯廢棄物清理法，被彰化地方法院近日判處有期徒刑1年，緩刑兩年，罰款15萬元；另3名地主涉犯案件仍在審理中。

彰化縣環、警、檢組成查緝小組調查及偵辦農牧用地遭濫倒廢棄物，2021年至2023年在沿海鄉鎮偏遠土地多次查獲，來自台北、新北、桃園的建築與道路工程的土方運到彰化非法傾倒；偏鄉地主有的以「改良土地」為由，收費供非法傾倒土方，有的承租國有地乘機撈一筆，檢警環至少掌握5筆出租國有地被倒廢棄物。

判決書指出，陳姓（77歲）男子提供芳苑鄉農牧用地，2021年3月起以每車次500元代價，供謝姓男子仲介引進台北、新北等地建築土方，總共傾倒100車次；陳男在偵訊時坦承及認罪，在審判外達成協商合意，協商判決原則上不得上訴。

同案被追加起訴的還有46歲謝姓男子、79歲許姓男子、76歲林姓男子，謝男在警詢與偵查中坦承犯行，許男、林男否認犯行。

環檢警掌握3人將土地提供給台新、統新等車隊，傾倒一般事業廢棄物。謝、許、林等3人涉犯案件仍在審理中。

國有地 廢棄物

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