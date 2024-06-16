聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷模擬隨機攻擊 民代促補人力

聯合報／ 記者余采瀅曾健祐／台中報導
中捷昨凌晨模擬歹徒持刀攻擊，乘客持滅火器等物與歹徒對峙。圖／中捷提供
中捷昨凌晨模擬歹徒持刀攻擊，乘客持滅火器等物與歹徒對峙。圖／中捷提供

台中捷運綠線上月底發生持刀砍人案，中捷昨天凌晨舉行災害演練，模擬歹徒在行進列車持刀攻擊，設定狀況與砍人案相同。中市議員表示，車廂濺血迄今，加派警力強度已漸降低，未來若全退場，如何因應？要求補足人力。中捷表示，警力與保全交叉巡邏，將滾動檢討人力需求，確保營運安全。

上月21日持刀歹徒從捷運綠線水安宮站上車，列車啟動前往市政府站中途，拿出預藏刀械砍人，車上乘客與歹徒搏鬥，中市府還頒發終身免費乘車票卡，給英勇對抗的市民英雄。

中捷昨凌晨模擬歹徒從水安宮站上車，列車行駛中持刀攻擊，造成旅客受傷；乘客按壓緊急按鈕，以對講機通知行控中心，車上乘客、保全也以隨身雨傘、車上滅火器等，與歹徒對峙。

事故發生迄今近月，捷運列車警力強度已降低。台中捷運警察隊表示，5月21日發生車廂隨機持刀砍人案後，隔天起各單位支援，每班車配置2名警力，沿線轄區分局加強各站體巡邏；6月2日起，每班車降為1名警力，搭配中捷隨車員或保全。

捷警隊表示，6月9日起再調整警力配置，每班車不一定有警力，全線18站分3區，雙警在各區域搭乘捷運巡邏，全數由捷警隊人力因應，後續視捷運運量做調整。

國民黨市議員楊大鋐說，濺血事件後，目前有充足的警力配置，但保全流動率高，當警力減少、隨車人員退場後，如何因應緊急事故？民進黨市議員黃守達說，演練中保全、隨車員與歹徒對峙，但目前保全人力不足，並非每班列車都有保全、隨車員，中捷要提高安全性，應補足人力。

中捷表示，綠線沿線18站，僅九張犁站、九德站共用1名保全，其餘各站24小時分2班、各配置1人；車站24小時都有保全，列車在營運時段配置，加上車站人員，可服務旅客及處理異常事件，後勤人力也可支援；目前由保全員與警力交叉巡邏，後續視需要滾動調整人力。

針對緊急按鈕得長按數秒才有反應，中捷表示，已與系統商研議優化裝置。中捷警察表示，若遇歹徒持刀攻擊，應優先逃離，使用隨身雨傘、背包、皮帶等物品，與歹徒保持距離自我保護；車廂內有緊急通話鈕，距離最近的乘客應立即通報。

人力 保全 台中捷運

延伸閱讀

捷運濺血案後…中捷今演練模擬列車隨機攻擊

不輸中捷長髮哥！小六女練過跆拳道 勇救被掌摑女大生

中捷長髮哥英勇事蹟傳到日本！欣梅爾登X趨勢《葬送的芙莉蓮》編輯：很感動

中捷「短褲伯」有練過！秒懂長髮男眼神 3秒奪刀過程曝光

相關新聞

中捷模擬隨機攻擊 民代促補人力

台中捷運綠線上月底發生持刀砍人案，中捷昨天凌晨舉行災害演練，模擬歹徒在行進列車持刀攻擊，設定狀況與砍人案相同。中市議員表...

彰化偏鄉 半年遭濫倒上百次

彰化縣西南角偏鄉常被當成濫倒廢棄物「樂園」，2021年3月至8月被多次傾倒建築土方，其中有明確來源的多達87次，沒明確來...

名人思生活／戴勝堂徒步環島 看見台灣「良心」

大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂去年8月起以分段徒步方式環島，除了一路上留下美好回憶，還陪盲胞在台中完成最後一段環島體驗。這次...

芳苑潮間帶 化身劇團舞台

來自台北的「人劇團」進駐彰化芳苑，培訓社區民眾肢體表演，昨天展現成果，在芳苑潮間帶演出「芳苑，我們的故鄉」，頂著海風、潮...

影／「人劇團」進駐彰化芳苑 潮間帶劇場進行藝術表演

「人劇團」進駐芳苑，今天下午在潮間帶灘地演出「芳苑，我們的故鄉」，這也是去年首次潮間帶劇場演出後，今年人劇團再度與社區民...

影／破豆藝術季在芳苑 比賽快手剝花生

芳苑最大的雜糧農產品是花生，也是許多農民的生計來源，今天下午在潮間帶岸邊舉辦一場破豆大賽，在限時3分鐘內分組比賽，徒手破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。