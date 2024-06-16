中捷模擬隨機攻擊 民代促補人力

台中捷運綠線上月底發生持刀砍人案，中捷昨天凌晨舉行災害演練，模擬歹徒在行進列車持刀攻擊，設定狀況與砍人案相同。中市議員表示，車廂濺血迄今，加派警力強度已漸降低，未來若全退場，如何因應？要求補足人力。中捷表示，警力與保全交叉巡邏，將滾動檢討人力需求，確保營運安全。

上月21日持刀歹徒從捷運綠線水安宮站上車，列車啟動前往市政府站中途，拿出預藏刀械砍人，車上乘客與歹徒搏鬥，中市府還頒發終身免費乘車票卡，給英勇對抗的市民英雄。

中捷昨凌晨模擬歹徒從水安宮站上車，列車行駛中持刀攻擊，造成旅客受傷；乘客按壓緊急按鈕，以對講機通知行控中心，車上乘客、保全也以隨身雨傘、車上滅火器等，與歹徒對峙。

事故發生迄今近月，捷運列車警力強度已降低。台中捷運警察隊表示，5月21日發生車廂隨機持刀砍人案後，隔天起各單位支援，每班車配置2名警力，沿線轄區分局加強各站體巡邏；6月2日起，每班車降為1名警力，搭配中捷隨車員或保全。

捷警隊表示，6月9日起再調整警力配置，每班車不一定有警力，全線18站分3區，雙警在各區域搭乘捷運巡邏，全數由捷警隊人力因應，後續視捷運運量做調整。

國民黨市議員楊大鋐說，濺血事件後，目前有充足的警力配置，但保全流動率高，當警力減少、隨車人員退場後，如何因應緊急事故？民進黨市議員黃守達說，演練中保全、隨車員與歹徒對峙，但目前保全人力不足，並非每班列車都有保全、隨車員，中捷要提高安全性，應補足人力。

中捷表示，綠線沿線18站，僅九張犁站、九德站共用1名保全，其餘各站24小時分2班、各配置1人；車站24小時都有保全，列車在營運時段配置，加上車站人員，可服務旅客及處理異常事件，後勤人力也可支援；目前由保全員與警力交叉巡邏，後續視需要滾動調整人力。

針對緊急按鈕得長按數秒才有反應，中捷表示，已與系統商研議優化裝置。中捷警察表示，若遇歹徒持刀攻擊，應優先逃離，使用隨身雨傘、背包、皮帶等物品，與歹徒保持距離自我保護；車廂內有緊急通話鈕，距離最近的乘客應立即通報。