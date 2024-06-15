大學畢業生智育獎學生 患自閉症靠努力擁有豐富學習生活

靜宜大學畢業典禮今天從祈福禮揭開序幕，師長為畢業生正冠撥穗，董事長蘇耀文主教以聖經的「信望愛」勉勵學生，校長林思伶期許畢業生，以校訓「進德修業」作為人生道路上的指引；今年榮獲優秀畢業生智育獎的楊姓學生，雖患自閉症，仍憑藉自己努力，4年順利取得學士學位，他期勉學弟妹面對學業要主動、認真。

靜宜董事長蘇耀文主教以聖經的「信望愛」勉勵畢業生，他表示，生命是個旅程，同學要邁向人生另一個開始，天主的祝福會陪伴大家，夢想是動力，協助大家逐夢踏實不停往前；經過4年課程的培育，天主讓學生更瞭解自己的才能，通過夢想不斷前進，勉勵學生不要忘記人生重要的目標。

蘇耀文主教以「信望愛」祝福大家，以信心感謝天主的照顧恩寵，懷著希望與理想不斷往前邁進；愛是永垂不朽，懷抱對社會關懷的愛，懷抱信心、愛的熱忱，這也是靜宜的創校精神。祝福畢業生以信心、勇氣跟愛與熱忱邁向新的旅程。

靜宜大學校長林思伶和畢業生分享影響其生命的重要元素，期許在未來繼續保持愛心和同理心，愛是世界上最強大的力量，無論在家庭、友誼或職場；愛心和同理心讓我們能與他人建立連結；第二是榮譽，追求榮譽保持正直和誠實，要想著做這決定是否榮譽自己及他人；第三是勇氣，成功的道路從來不是一帆風順，總要想著挑戰的積極意義；並要正向面對挑戰成為人生的養分；最後是保持好奇心，不斷學習與時俱進。

均一教育平台負責人呂冠緯勉勵畢業生，今天起大家的人生將從選擇題往申論題邁進，他以三個AI鼓勵大家，一是學習用「AI」及用AI學習，提升能力，第二「誒唉」就是好奇心及同理心，在職涯有好奇心才能突破邊界，有同理心才能更被需要，這無法被AI取代；第三是「愛」，愛是恆久忍耐又有恩慈，有愛的卓越工作者會讓人想跟他學習，不怕跟他親近。

今年榮獲優秀畢業生智育獎的楊姓學生，雖患自閉症，仍憑藉著自己的努力，4年順利取得學士學位，他期勉學弟妹面對學業要主動、認真，以達專業要求，也善用學校資源積極參與多元活動，就能擁有豐富精采的大學生活。