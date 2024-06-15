柯文哲烘豆處女秀合體「神力女超人」許淑華 她見這1幕笑場

南投巧克力咖啡節今天下午「千人烘豆活動」，民眾黨主席柯文哲當起特別來賓，與南投縣長許淑華合體，獻出「烘豆」處女秀。柯文哲對自己烘豆手藝很有信心，直說自己烘焙的咖啡就是好喝，豆子要帶回家，明年還要再來。

南投巧克力咖啡節離閉幕還有2天，重頭戲「千人烘豆」體驗今天下午登場，由全國烘焙賽冠軍沈詠為現場教學，帶領上千名遊客烘焙咖啡豆，會場飄散濃郁咖啡香，讓人意外的是民眾黨主席柯文哲也受縣長許淑華、副議長潘一全邀請參加，成為特別來賓。

柯文哲戴上手套，一手插腰、一手拿著平底鍋放在瓦斯爐上方，專心控制火候，「阿北」表情嚴肅，架勢卻讓人覺得很有喜感，連許淑華、潘一全都忍不住笑場。

直到問柯文哲感想時，他露出笑容，直說「烘豆好玩，沖出來的咖啡又香又好喝」他要將豆子帶回家，明年要再來參加。

許淑華告訴柯文哲，南投不只茶有名，咖啡也是重要農業經濟，國姓、仁愛、魚池等地都有栽培咖啡，南投巧克力也受到消費者喜愛。她也是第一次烤咖啡豆，剛開始沒什麼香氣，但隨著加溫，咖啡香氣完全釋出。她得知柯文哲下午都南投拜會，於是邀請柯文哲當特別來賓，「阿北」也非常樂意，和遊客和享受假日咖啡時光。

沈詠為說，咖啡豆烘烤會因火候呈現豐富多變口感，如果太焦太黑有苦味，不好入口，因此烤咖啡豆要注意火候控制，才能享用濃又香醇的咖啡。