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柯文哲烘豆處女秀合體「神力女超人」許淑華 她見這1幕笑場

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
柯文哲（右）一手插腰、一手控制咖啡豆火候，架勢十足。圖／南投縣政府提供
柯文哲（右）一手插腰、一手控制咖啡豆火候，架勢十足。圖／南投縣政府提供

南投巧克力咖啡節今天下午「千人烘豆活動」，民眾黨主席柯文哲當起特別來賓，與南投縣長許淑華合體，獻出「烘豆」處女秀。柯文哲對自己烘豆手藝很有信心，直說自己烘焙的咖啡就是好喝，豆子要帶回家，明年還要再來。

南投巧克力咖啡節離閉幕還有2天，重頭戲「千人烘豆」體驗今天下午登場，由全國烘焙賽冠軍沈詠為現場教學，帶領上千名遊客烘焙咖啡豆，會場飄散濃郁咖啡香，讓人意外的是民眾黨主席柯文哲也受縣長許淑華、副議長潘一全邀請參加，成為特別來賓。

柯文哲戴上手套，一手插腰、一手拿著平底鍋放在瓦斯爐上方，專心控制火候，「阿北」表情嚴肅，架勢卻讓人覺得很有喜感，連許淑華、潘一全都忍不住笑場。

直到問柯文哲感想時，他露出笑容，直說「烘豆好玩，沖出來的咖啡又香又好喝」他要將豆子帶回家，明年要再來參加。

許淑華告訴柯文哲，南投不只茶有名，咖啡也是重要農業經濟，國姓、仁愛、魚池等地都有栽培咖啡，南投巧克力也受到消費者喜愛。她也是第一次烤咖啡豆，剛開始沒什麼香氣，但隨著加溫，咖啡香氣完全釋出。她得知柯文哲下午都南投拜會，於是邀請柯文哲當特別來賓，「阿北」也非常樂意，和遊客和享受假日咖啡時光。

沈詠為說，咖啡豆烘烤會因火候呈現豐富多變口感，如果太焦太黑有苦味，不好入口，因此烤咖啡豆要注意火候控制，才能享用濃又香醇的咖啡。

南投縣觀光處表示，巧克力咖啡節即將閉幕，民眾可以把握機會參觀，巧咖節分別與藝術家洪易、IP馬來貘、爽爽貓合作推出的三款紀念巧咖杯，不少遊客收藏。展館消費還可參加轉扭蛋活動，逛展區也有line集章活動，巧咖節園區內消費滿千以上發票或收據，再加碼贈送限量紀念幣。

柯文哲（右二）對烘豆技術信心十足，直說好喝，還要將豆子帶回家。圖／南投縣政府提供
柯文哲（右二）對烘豆技術信心十足，直說好喝，還要將豆子帶回家。圖／南投縣政府提供
柯文哲（右）一手插腰、一手控制咖啡豆火候，十分有喜感，南投縣長許淑華、副議長潘一全忍不住笑場。圖／南投縣政府提供
柯文哲（右）一手插腰、一手控制咖啡豆火候，十分有喜感，南投縣長許淑華、副議長潘一全忍不住笑場。圖／南投縣政府提供
民眾黨主席柯文哲（右）今天參加南投巧咖節，還上台獻出「烘豆」處女秀，一手插腰、一手控制火候，架勢十足。圖／南投縣政府提供
民眾黨主席柯文哲（右）今天參加南投巧咖節，還上台獻出「烘豆」處女秀，一手插腰、一手控制火候，架勢十足。圖／南投縣政府提供

咖啡 巧克力 柯文哲 許淑華

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