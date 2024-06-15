影／台中百年城隍今遶境！刑具、囚車、信眾戴枷遊街
全台唯一奉祀文、武城隍的台中市北區北台中城隍廟慶祝建廟105周年，今城隍爺、夫人出巡遶境，為地方消災解厄、趨吉避凶，除了七爺、八爺，廟方動員800名志工扮捕快、衙役、馬隊、囚車、各式刑具、糧草等，信眾帶上紙製的枷鎖跟著遊街示眾，用以消災厄運、為家人祈福。
北台中城隍遶境祈福儀式在今天下午1時登場，由台中市副市長黃國榮、北台中城隍廟董事長涂國樑點燃起馬炮，神轎行經北區、北屯區內3大商圈，全程10公里，預計今晚8時回駕。
黃國榮說，北台中城隍廟主祀「聖旨敕封忠祐侯」為武身，配祀「聖旨敕封顯祐候」為文城隍尊神，武文兩尊城隍爺，日理陽、夜審陰，共同治理廟政。感謝廟方費心籌辦，相信城隍爺慈悲靈驗，一定會庇佑遶境平安順利、圓滿成功。
涂國樑說明，今年廟方經神明指示，由主祀「聖旨敕封忠祐侯」、夫人出巡遶境，城隍遶境不是每年都有，上一次是建廟100年，今年廟方籌備半年，考察城隍職權，由志工扮捕快、獄卒、馬隊、囚車、各式刑具等跟著出巡，目的在於讓信眾了解賞善罰惡、勸人為善。比較特殊的是馬隊還有專門擔牧草、飲水，城隍夫人還有丫鬟跟隨，提供結緣品。
彭姓信徒說，他第三次來參加戴上紙製的枷鎖跟著遊街示眾，遶境後再把紙枷鎖燒化，目的是消災厄運、為家人祈福。
民政局長吳世瑋說，城隍是專門守護城池的神，類似地方官，廟中也和縣衙一樣具備各式功能，廟內陳列長20尺、高5尺1寸，重達1000多公斤的大算盤，不僅是全台最大算盤，更列入金氏世界紀錄，其意涵有別於一般城隍廟計算功過的大算盤，為象徵轉運招財賜福的大算盤，堪稱是鎮廟之寶。
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