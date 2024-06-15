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世界選美冠軍高曼容超暖心 終身擔任南投親善大使
剛拿下Miss Glam World世界選美大賽冠軍的高曼容，今天出席南投巧咖節見面會，縣長許淑華頒發南投終身親善大使聘書。高曼容說，她從參加南投埔里美人腿比賽，到榮獲世界冠軍，11年來感謝鄉親一路支持，她也以能夠為家鄉代言深感榮幸和喜悅。
高曼容選美冠軍見面會今天巧克力咖啡節會場舉行，高曼容粉絲到場力挺，縣議會副議長潘一全，議員吳國昌、蘇昱誠；埔里鎮長廖志城、國姓鄉長邱美玲等人也到場，見證高曼容光榮的一刻。
許淑華頒給高曼容終身南投縣親善大使聘書；還有Feeling18、妮娜巧克力、國姓鄉92咖啡濾掛包組，都是南投巧克力咖啡產業的世界之光。許淑華說，南投巧克力咖啡節移師到埔里福興溫泉舉辦，今天參加人數已達30萬人次。而巧咖節代言人高曼容，代表台灣參加國際選美活動勇奪后冠，這麼多年來的努力，是勵志的榜樣。
高曼容說，感謝南投給她機會，從第一次參加埔里美人腿公主比賽，到國際選美己經11年，今年終於獲得世界冠軍。巧克力咖啡節在埔里舉辦，她就是埔里在地人，能夠為家鄉代言，她感到相當光榮。
許淑華表示，很高興頒發終身南投縣親善大使聘書給高曼容，回顧過去，縣府與高曼容的合作，高曼容持續推廣南投，也因為高曼容，南投站上國際舞台，感謝她對南投的付出。
南投縣觀光處表示，第四屆南投巧克力咖啡節，距閉幕倒數兩日，歡迎民眾把握機會，到活動現場品味精品咖啡與巧克力，消費滿額還可抽取扭蛋好禮，有機會獲得各品牌的巧克力、咖啡禮盒以及伴手禮。
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