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影／考生祈福還願念疏文 「魁星糕照」送狀元糕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府觀光旅遊局今天和糕餅商業同業公會合作，在豐原慈濟宮舉辦「魁星糕照」祈福與還願活動，立法院副院長江啟臣發給學生狀元糕。記者游振昇／攝影
台中市政府觀光旅遊局今天和糕餅商業同業公會合作，在豐原慈濟宮舉辦「魁星糕照」祈福與還願活動，立法院副院長江啟臣發給學生狀元糕。記者游振昇／攝影

台中市政府觀光旅遊局今天和台中市糕餅商業同業公會合作，在豐原慈濟宮舉辦「魁星糕照」祈福與還願活動，多位豐原在地國高中生參加，國中生參加會考得高分來還願，高中生要參加大學測驗祈求考試順利，學生代表念疏文，向文昌帝君還願致謝。

台中市觀旅局長陳美秀、立法院副院長江啟臣、台中市議員張瀞分、陳清龍、陳本添和邱愛珊、豐原區洪峰明等人到場，豐原在地國、高中學生和家長參加，多家百年糕餅老店贊助，祈求天上聖母與文昌帝君賜福考生高分上榜、學業順利，現場準備500份「狀元糕」送考生與家長。

觀旅局長陳美秀表示，每逢新學期或學測前夕，常可見到民眾向文昌帝君祭祀祈求獲得良師、順遂考運與高中狀元等祈願；準備祭品除選擇鮮花水果，寓意「狀元」的傳統狀元糕也常見於供桌上，傳統上各類喜慶節日，傳統嫁娶、考取功名謝師、祝賀升遷都是使用狀元糕的場合。

一名到場國中生說，他今年國中會考成績好，今天來感謝文昌帝君，他說考試前父母帶來參拜，考試順利且得高分，今天感謝神明保佑，讓自己考試當天很順利。

台中市政府觀光旅遊局今天和糕餅商業同業公會合作，在豐原慈濟宮舉辦「魁星糕照」祈福與還願活動。記者游振昇／攝影
台中市政府觀光旅遊局今天和糕餅商業同業公會合作，在豐原慈濟宮舉辦「魁星糕照」祈福與還願活動。記者游振昇／攝影
台中市政府觀光旅遊局今天和糕餅商業同業公會合作，在豐原慈濟宮舉辦「魁星糕照」祈福與還願活動，學生跪念疏文。記者游振昇／攝影
台中市政府觀光旅遊局今天和糕餅商業同業公會合作，在豐原慈濟宮舉辦「魁星糕照」祈福與還願活動，學生跪念疏文。記者游振昇／攝影
台中市政府觀光旅遊局今天和糕餅商業同業公會合作，在豐原慈濟宮舉辦「魁星糕照」祈福與還願活動，學生跪念疏文。記者游振昇／攝影
台中市政府觀光旅遊局今天和糕餅商業同業公會合作，在豐原慈濟宮舉辦「魁星糕照」祈福與還願活動，學生跪念疏文。記者游振昇／攝影
台中市政府觀光旅遊局今天和糕餅商業同業公會合作，在豐原慈濟宮舉辦「魁星糕照」祈福與還願活動。記者游振昇／攝影
台中市政府觀光旅遊局今天和糕餅商業同業公會合作，在豐原慈濟宮舉辦「魁星糕照」祈福與還願活動。記者游振昇／攝影
台中市政府觀光旅遊局今天和糕餅商業同業公會合作，在豐原慈濟宮舉辦「魁星糕照」祈福與還願活動。記者游振昇／攝影
台中市政府觀光旅遊局今天和糕餅商業同業公會合作，在豐原慈濟宮舉辦「魁星糕照」祈福與還願活動。記者游振昇／攝影

台中市 學測 會考 豐原

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