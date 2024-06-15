影／考生祈福還願念疏文 「魁星糕照」送狀元糕

台中市政府觀光旅遊局今天和台中市糕餅商業同業公會合作，在豐原慈濟宮舉辦「魁星糕照」祈福與還願活動，多位豐原在地國高中生參加，國中生參加會考得高分來還願，高中生要參加大學測驗祈求考試順利，學生代表念疏文，向文昌帝君還願致謝。

台中市觀旅局長陳美秀、立法院副院長江啟臣、台中市議員張瀞分、陳清龍、陳本添和邱愛珊、豐原區洪峰明等人到場，豐原在地國、高中學生和家長參加，多家百年糕餅老店贊助，祈求天上聖母與文昌帝君賜福考生高分上榜、學業順利，現場準備500份「狀元糕」送考生與家長。

觀旅局長陳美秀表示，每逢新學期或學測前夕，常可見到民眾向文昌帝君祭祀祈求獲得良師、順遂考運與高中狀元等祈願；準備祭品除選擇鮮花水果，寓意「狀元」的傳統狀元糕也常見於供桌上，傳統上各類喜慶節日，傳統嫁娶、考取功名謝師、祝賀升遷都是使用狀元糕的場合。