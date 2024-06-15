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捷運濺血案後…中捷今演練模擬列車隨機攻擊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中捷公司今凌晨在市政府站辦理多重災害模擬演練，圖為旅客按壓緊急對講機。圖／中捷公司提供
中捷公司今凌晨在市政府站辦理多重災害模擬演練，圖為旅客按壓緊急對講機。圖／中捷公司提供

台中捷運5月21日發生持刀砍人案，中捷公司今凌晨首度在市政府站辦理多重災害模擬演練，模擬歹徒於車廂內持刀攻擊，行控中心立即展開應變措施，並通知外援單位前來救援，盼提高人員應變能力。

這次演練模擬一名歹徒搭乘水安宮站一月台列車，列車行駛中拿出刀具攻擊旅客，造成旅客受傷。車上旅客按壓緊急按鈕，並以緊急對講機通知行控中心，行控中心監視系統自動鎖定該車廂內影像，發現有旅客持刀攻擊，即設定列車在市政府站一月台駐留，指示市政府站長前往待命，同步通知捷運警察及轄區警察；列車保全、隨車人員持防護裝備，旅客也陸續拿出隨身雨傘、背包及列車上滅火器共同防禦歹徒。

中捷公司指出，列車抵達市政府站後，站務人員緊急疏散旅客，統計回報受傷旅客人數及傷勢，第一時間進行傷患處置，並由行控中心通報救護車協助，站長與保全則在月台持續與歹徒對峙。

危安事件應變期間，行控中心在車站及列車透過廣播及跑馬燈，加強引導旅客利用隨身物品防衛，並指示市政府站暫停營運；警察及救護車隨後相繼抵達市政府站，在警方制伏歹徒、受傷人員送醫、現場完成調查蒐證後，系統恢復正常運轉。

中捷公司表示，中捷濺血事故發生後，保全近期新增隨身防割背包、防割手套及辣椒水等防護裝備，車站也增加配置防暴鋼叉，另藉由演練過程，加強人員緊急應變能力。

中捷公司今凌晨在市政府站辦理多重災害模擬演練，旅客拿起車上滅火器與中捷保全合力防禦歹徒。圖／中捷公司提供
中捷公司今凌晨在市政府站辦理多重災害模擬演練，旅客拿起車上滅火器與中捷保全合力防禦歹徒。圖／中捷公司提供
中捷公司今凌晨在市政府站辦理多重災害模擬演練，救護人員未抵達前，站長與站務人員先行為受傷旅客包紮傷口。圖／中捷公司提供
中捷公司今凌晨在市政府站辦理多重災害模擬演練，救護人員未抵達前，站長與站務人員先行為受傷旅客包紮傷口。圖／中捷公司提供

台中捷運

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