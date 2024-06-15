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地方采風／游畯富友善耕作 養鴨守護火龍果

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
果農游畯富堅持友善農耕，養鴨吃蝸牛，種玉米、百香果防蟲害，守護火龍果園。記者林宛諭／攝影
果農游畯富堅持友善農耕，養鴨吃蝸牛，種玉米、百香果防蟲害，守護火龍果園。記者林宛諭／攝影

彰化縣田中鎮畯富農場負責人游畯富種植火龍果近30年，堅持友善農耕，他養鴨護果，種共伴作物百香果、玉米，減少果蠅和蟲害，近年以火龍果研發果醬、油醋與麵條，跨入校園推行食農教育，對永續環境盡心力。

游畯富本業是機械技師，原是假日農夫，還是台灣最早那批栽種火龍果的農夫。他說，當時火龍果很少見，剛開始還被笑「種沒人要吃的東西」，但他從一分地種到七分地，還獲彰化傑出農民表揚。

19年前兒子出生，罹患唇顎裂，游畯富意識到環境賀爾蒙的傷害，踏上不用農藥、化肥的自然農法之路；他也到國外參訪，發現歐美更能接受不夠漂亮、卻天然的果實；歐美平均每公頃用2.4公斤農藥，台灣則高達14公斤，7年前開始做產銷履歷，2年前朝有機認證邁進。

為了減少蝸牛吃花苞，他養鴨克制，在火龍果旁種共伴作物，百香果香甜給果蠅吃，玉米給蟲吃，可減少火龍果蟲害，營造生態果園；他也引進科技管理，自動噴灌的智慧水塔，手機可遠端操作，還節省數倍用水。

游畯富常到校園進行食農教育，翻轉農業成為地方小旅行，例如到內安國小教種蔬果，到田中高中、文興高中、修平科大等校園，分享農作心得和食安議題；文興高中曾帶菲律賓交換學生來果園，也有外縣市民眾揪團玩，採果、DIY火龍果醬、油漬花苞等，更榮獲「全國創新食農教育體驗活動競賽」優選。

他也結合在地能量，例如「油漬花苞」由在地達德商工餐飲科老師研發，火龍果麵的油包使用田中在地油行的麻油，還與地方餐館合作，把有機蔬果入菜，讓健康飲食落實在生活中。

校園 火龍果 食農教育

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