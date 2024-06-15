百年頭汴坑派出所 啟動修復

台中市頭汴坑警察官吏派出所是歷史建築，有百年歷史，昨天動工修復，斥資3382萬元，預計2年後完工。頭汴里長江思涵說，10年前爭取，與退休警察劉忠平跑遍全台，收集超過200件警察文物，未來將展示陳列，培訓社區居民成為在地歷史解說員。

民政局長吳世瑋說，台中市列為文化資產的警局、派出所共5處，都是日治時期興建，已修復完成的有3處，包含頂街派出所、原梧棲警察官吏派出所及宿舍群，已委託民間經營；烏日警察官吏派出所修復後，目前仍維持警察廳舍使用；另外日治時期的台中警察署（現為西區第一警分局）修復工程，正規畫設計中。

中市府副秘書長張大春說，頭汴坑警察官吏派出所創設於1914年（日治大正3年），現為太平區僅存的百年歷史建築，見證日治迄今警察制度，以及頭汴坑產業聚落發展，具歷史文化價值。

當地里長江思涵說，他10年前爭取，但當時仍為太平警分局用地，先從周邊綠美化開始，後來列為歷史建築，由太平區公所管理。

張大春說，因建物年久失修，地方爭取修復活化，市府籌措近1667萬，向文化部爭取1715萬元補助，未來修復完工後，將交由太平區公所，結合警察文物展示館及地方特色活化再利用。

中市府表示，主體修復明年7月完工，後續還有內部裝修，將展示80多項警察文物外，結合頭汴坑客家聚落特色，提供民眾休憩；另串聯鄰近景點，如草嶺山步道、蝙蝠洞等，可帶動觀光。