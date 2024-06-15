4市鎮蓋中小型焚化爐？投縣評估

台灣淪為垃圾島，南投縣沒有焚化爐，原本規畫在竹山蓋綠能中心，但地方反對告吹。竹山鎮長陳東睦昨拋出，在南投4市鎮設中小型焚化爐，只要公平公開、同時興建，他持開放態度。議員提醒，草屯曾有100公噸小型焚化爐，因不符合排放標準閒置，應謹慎規畫。南投縣府表示，尊重陳的建議，會以影響最少、民眾支持方式規畫。

新竹縣焚化爐已接近完工，預計10月試車，最快明年6月商轉。縣府表示，新豐掩埋場堆置22萬噸、竹東堆置7千公噸，每天都還增加280公噸，未來焚化爐營運後，保守初估要等5年，才能解決垃圾問題；新豐掩埋場轉型為公園綠地，但不會解除掩埋場身分，將作為焚化爐歲修的暫存場。

草屯垃圾山緊鄰鳥嘴潭人工湖，垃圾近日移除後，占地10公頃的竹山暫置場，成為南投最大垃圾山，除3.4萬公噸已完成捆包，還有3萬噸堆置垃圾待處理。竹山鎮長陳東睦表示，他不反對蓋焚化爐，當初反對全縣垃圾都送到竹山，希望各鄉鎮「自己垃圾自己處理」。

陳東睦說，只要縣府以「公平公開」原則，共同處理縣內垃圾，縣內4大市鎮各自興建處理量100至200噸的中小型焚化爐，而且要同步興建，他持開放態度；竹山全鎮5萬人，每天生產22公噸垃圾，其他鄉鎮人口是竹山2倍，垃圾量高達65噸，沒落實垃圾分類。

縣府表示，興建焚化爐解決垃圾問題已是現實，縣府尊重且重視陳鎮長的建議，至於焚化爐興建地點，以影響最少、交通最便利、民眾支持為規畫原則，將把4大市鎮興建中小型焚化爐納入規畫參考，盼各界提出建議，以凝聚最大共識。

南投市長張嘉哲說，各大市鎮各自建焚化爐，確實較公平，但同樣有選址問題和居民反彈，焚化爐規畫、經營等仍待縣府整合、溝通。

縣議員林儒暘說，分散興建焚化爐，可避免單一鄉鎮居民抵制，不過草屯鎮公所2000年曾興建小型焚化爐，但垃圾處理量太低、不符汙染防制標準，閒置迄今；日處理量若過低，難吸引廠商加入，公所管理恐難負擔。