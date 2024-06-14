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紓解北屯塞車 中市府開闢東光路「風鈴木」花海隧道

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市北屯區東光路開闢工程今動工。圖／台中市政府提供
台中市北屯區東光路開闢工程今動工。圖／台中市政府提供

台中市政府為緩解北屯區松竹路及東山路壅塞車流，斥資近60億元，持續開闢全長1.5公里的東光路計畫道路成為「洋紅風鈴木大道」，其中總經費23億1087萬元、長538公尺的松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷開闢工程今開工，預計明年底完工，將可連通長春重劃區與松竹路一段、南興三路，分散市區往來大坑、新社車潮。

民政局長吳世瑋今代表市長盧秀燕主持開工祈福典禮。吳世瑋說，北屯區為台中市人口最多的行政區，是台鐵與捷運共構的松竹車站運量大增，加上捷運機廠區段徵收及單元12重劃區開發完成，大量人口持續移入，且東山路一段至東光路892巷是文心路、東山路通往太原車站要道，未來打通後民眾無須再繞行前往太原車站，可加速都市縫合及發揮大眾運輸效能。

建設局長陳大田說，市府斥資近60億元，分年分段持續開闢全長1.5公里的東光路計畫道路，打造成為特色壯麗「洋紅風鈴木」花海隧道，並且設置平均4公尺以上的人行道，提升行人通行安全，打造人本環境，實踐「富市台中、行人安全」理念。

陳大田指出，今天開工的道路開闢工程總長為538公尺、寬30公尺，設置平均4公尺寬人行道，一併施作250公尺長汙水下水道，並設置500公尺長共同管溝，解決長春重劃區及機捷區段徵收區域民生汙水，提供市民優質的行車環境，下一階段將打通南興一路至東山路一段，屆時不僅可紓解東光國小上下學交通壅塞，也能提供學童安全的通行環境。

台中市北屯區東光路開闢工程今動工。圖／台中市政府提供
台中市北屯區東光路開闢工程今動工。圖／台中市政府提供
台中市政府斥資近60億元，持續開闢全長1.5公里的東光路計畫道路成為「洋紅風鈴木大道」。圖／台中市政府提供
台中市政府斥資近60億元，持續開闢全長1.5公里的東光路計畫道路成為「洋紅風鈴木大道」。圖／台中市政府提供

人行道 風鈴木

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