聽新聞
test
0:00 / 0:00
紓解北屯塞車 中市府開闢東光路「風鈴木」花海隧道
台中市政府為緩解北屯區松竹路及東山路壅塞車流，斥資近60億元，持續開闢全長1.5公里的東光路計畫道路成為「洋紅風鈴木大道」，其中總經費23億1087萬元、長538公尺的松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷開闢工程今開工，預計明年底完工，將可連通長春重劃區與松竹路一段、南興三路，分散市區往來大坑、新社車潮。
民政局長吳世瑋今代表市長盧秀燕主持開工祈福典禮。吳世瑋說，北屯區為台中市人口最多的行政區，是台鐵與捷運共構的松竹車站運量大增，加上捷運機廠區段徵收及單元12重劃區開發完成，大量人口持續移入，且東山路一段至東光路892巷是文心路、東山路通往太原車站要道，未來打通後民眾無須再繞行前往太原車站，可加速都市縫合及發揮大眾運輸效能。
建設局長陳大田說，市府斥資近60億元，分年分段持續開闢全長1.5公里的東光路計畫道路，打造成為特色壯麗「洋紅風鈴木」花海隧道，並且設置平均4公尺以上的人行道，提升行人通行安全，打造人本環境，實踐「富市台中、行人安全」理念。
陳大田指出，今天開工的道路開闢工程總長為538公尺、寬30公尺，設置平均4公尺寬人行道，一併施作250公尺長汙水下水道，並設置500公尺長共同管溝，解決長春重劃區及機捷區段徵收區域民生汙水，提供市民優質的行車環境，下一階段將打通南興一路至東山路一段，屆時不僅可紓解東光國小上下學交通壅塞，也能提供學童安全的通行環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言