天公不作美！梧棲浩天宮開基媽大陸進香 空中盤旋兩圈折返

有300年歷史的台中市梧棲區大庄浩天宮開基媽祖，原定今天要首次到大陸湄洲祖廟謁祖進香，進香團一行40多人今天到台中清泉崗機場搭機飛金門，金門地區天氣不佳能見度低，班機無法降落，在空中盤旋2圈後飛回清泉崗機場。浩天宮公告，大陸行將擇期舉辦。

浩天宮300年前由廣東潮州府轄內潮汕及客家人奉請開基媽渡台護佑開墾至今，建廟300年及媽祖殿入火安座在即，湄洲祖廟贈浩天宮湄洲分靈媽、印信、萬年香火爐3件聖物。

浩天宮開基媽渡台300年來，首度要恭請聖駕回大陸湄洲祖廟謁祖進香，盼將來香火更旺，轄內信眾萬事皆平安如意。

浩天宮進香團40多人今天早上到台中清泉崗機場搭立榮班機要飛往金門，再從金門水頭港改坐船到大陸廈門五通碼頭，原定下午到莆田中華媽祖交流協會參訪，並到文甲碼頭搭船至湄洲島湄洲祖廟舉行駐駕典禮。