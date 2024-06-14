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天公不作美！梧棲浩天宮開基媽大陸進香 空中盤旋兩圈折返

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中梧棲浩天宮開基媽首次要到大陸進香，今天出發後， 金門能見度不佳班機折返，大陸進香取消，擇期再去。圖／浩天宮提供
台中梧棲浩天宮開基媽首次要到大陸進香，今天出發後， 金門能見度不佳班機折返，大陸進香取消，擇期再去。圖／浩天宮提供

有300年歷史的台中市梧棲區大庄浩天宮開基媽祖，原定今天要首次到大陸湄洲祖廟謁祖進香，進香團一行40多人今天到台中清泉崗機場搭機飛金門，金門地區天氣不佳能見度低，班機無法降落，在空中盤旋2圈後飛回清泉崗機場。浩天宮公告，大陸行將擇期舉辦。

浩天宮300年前由廣東潮州府轄內潮汕及客家人奉請開基媽渡台護佑開墾至今，建廟300年及媽祖殿入火安座在即，湄洲祖廟贈浩天宮湄洲分靈媽、印信、萬年香火爐3件聖物。

浩天宮開基媽渡台300年來，首度要恭請聖駕回大陸湄洲祖廟謁祖進香，盼將來香火更旺，轄內信眾萬事皆平安如意。

浩天宮進香團40多人今天早上到台中清泉崗機場搭立榮班機要飛往金門，再從金門水頭港改坐船到大陸廈門五通碼頭，原定下午到莆田中華媽祖交流協會參訪，並到文甲碼頭搭船至湄洲島湄洲祖廟舉行駐駕典禮。

金門地區今天天氣不佳，濃霧又有雷雨，班機無法降落，在空中盤旋兩圈後飛回清泉崗機場，大陸進香之行暫時取消。

台中梧棲浩天宮開基媽首次要到大陸進香，今天出發後， 金門能見度不佳班機折返，大陸進香取消，擇期再去。圖／浩天宮提供
台中梧棲浩天宮開基媽首次要到大陸進香，今天出發後， 金門能見度不佳班機折返，大陸進香取消，擇期再去。圖／浩天宮提供
台中梧棲浩天宮開基媽首次要到大陸進香，今天出發後， 金門能見度不佳班機折返，大陸進香取消，擇期再去。圖／浩天宮提供
台中梧棲浩天宮開基媽首次要到大陸進香，今天出發後， 金門能見度不佳班機折返，大陸進香取消，擇期再去。圖／浩天宮提供

媽祖 清泉崗機場 金門

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