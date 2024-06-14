防菜賤傷農！彰化蓋3.2億農產冷鏈物流中心 7月公告招商

彰化縣政府爭取中央補助將斥資3.2億元於溪州鄉建置全縣首座區域型農產冷鏈物流中心，提供農產品冷藏冷凍等服務，可以加強農產品供銷調節，避免「菜金菜土」菜賤傷農，也可提供營養午餐團膳和社區關懷據點食材，將採促參OT方式委外經營，預計7月公告招商，明年下半年營運啟用。

農業處長邱奕志表示，彰化縣農產多元豐富，蔬菜產量佔全台第二，水果產量為全國第八，為穩定農產品供應、延長蔬果保鮮期、降低損耗，以利調節供銷，並增進外銷競爭力，向中央爭取興建農產冷鏈物流中心。

農糧署已核定冷鏈物流中心，並送農業部審核中，縣府本月初已舉行招商座談會，預計7月將公告招商，遴選營運廠商，營運年期訂爲20年，冷鏈物流中心基地面積約2.4公頃，設有分級預冷區、加工作業區、冷藏冷凍區、行政辦公區，初期每日處理量約為12至16公噸蔬果，全年營運量約2400至3200公噸。

冷鏈物流中心從產地到物流倉儲做「一條龍」處理，營運商可收購在地最新鮮食材作為學校營養午餐團膳和社區關懷據點食材。光全縣9 萬多名中小學童每年所需營養午餐蔬果量就高達4500 公噸，關懷據點食材蔬果需求量約251 公噸。 而農民也可向物流中心租用冷藏設施。