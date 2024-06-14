自由車賽彰化傳捷報 大村國中、南興國小奪二金三銀

彰化縣大村國中自由車隊與南興國小自由車選手參加全國中等學校自由車公路錦標賽傳捷報，共拿下二金三銀佳績，飆贏百隊好手，南興國小陳湘蓉一口氣拿下雙金，表現亮眼，將進入大村國中體育班就讀。

中華民國自由車協會與屏東縣政府主辦的全國中等學校自由車公路錦標賽，今年有來自全國各地的102支隊伍、約250位選手在屏東競技，為觀眾帶來一場場精彩的青少年自由車高手競技賽。