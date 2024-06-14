王功漁港淨灘 清除近1噸廢棄蚵繩再利用
彰化縣環境保護局與王功蚵藝文化協會今天號召200人，參與位於彰化縣芳苑鄉的王功漁港淨灘活動，清除近1公噸廢棄蚵繩，將回收再利用。
協會發布訊息表示，王功以當地重要經濟支柱養蚵聞名，但近年海洋垃圾問題嚴重影響地養蚵業。
協會統計，淨灘撿拾一般垃圾54公斤、資源回收物174公斤，另出動機具夾出卡在石縫中的廢棄蚵繩，共清除950公斤，由當地蚵車運往暫置區回收再利用。
協會組織5個村的銀髮村民成立環保志工隊，擬人化扮演潮間帶生物及垃圾，演出「潮間之聲：拯救蚵家園」行動劇，讓參與淨灘民眾了解海洋廢棄物衝擊環境。
協會說，環保志工隊從5年前10餘人到現在60餘人，銀髮族即使退休，也能從清潔家園感受生命價值。
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