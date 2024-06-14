台中潭子汰換逾4000公尺自來水管 572戶受惠

台中市潭子區潭北等3里自來水管線老舊使用逾40年，近年有滲漏、破管且管徑狹小、水壓不足，立委楊瓊瓔爭取水公司汰換4135公尺自來水管線，7月施工、年底完工，572戶受惠。

國民黨立委楊瓊瓔服務處今天辦理「潭子區潭子街二段、潭興路二段及福潭路等自來水汰換管線工程」施工前說明會。台灣自來水公司第四區管理處、台中市養護工程處等相關單位出席。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益指出，當地自來水管管線老舊，平均使用超過40年，隨時有破裂滲水隱憂，因而中斷民生用水。另外管線過於老舊，管內可能含有雜質，造成水質不佳，影響民眾健康。

洪柳益說，潭子區潭子街二段、潭興路二段及福潭路等管線汰舊換新工程，配水管採用耐震性佳、使用年限長、具有防漏效果的DIP（延性鑄鐵管），汰換管線長度4135公尺，受益用戶約572戶，工程經費約新台幣6566萬元。

國民黨台中市議員賴朝國關心，潭興路有早市，建議下午施工，以免影響攤商做生意及民眾採買。

台水公司第四區管理處處長張裕浩表示，預定7月進場施工；規劃分2階段執行，每階段施工期間約3個月，各階段管線埋設完成後也將道路全面刨除加封，維護用路人行車安全。

張裕浩說明，工程預計12月底施工完成，完工後可保障民生用水需求，減少破管漏水頻繁開挖情形，提升民眾用水生活品質，工程費用由水公司全額負擔。