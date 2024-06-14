台中南屯建功托嬰中心營運 盧秀燕盼健全托育環境
台中公設民營南屯建功托嬰中心日前啟用營運，市長盧秀燕今天前往視察，她表示，目前全市公托有45處，持續盤點餘裕公有空間增設，透過健全托育環境，盼讓青年無後顧之憂。
台中市社會局表示，南屯建功托嬰中心位在南屯區建功1號社會住宅內，採日間托育，可照顧28名0至2歲幼兒，將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。
盧秀燕今天視察營運狀況，社會局長廖靜芝、都市發展局李正偉、住宅發展工程處長陳煒壬、南屯區區長林秋萬，與地方民意代表皆出席。
盧秀燕會中表示，她上任之前，台中公托僅5間，在議員支持、社會局與相關局處共同努力下，公托增至45處，其中南屯區公托由0增加至2間，讓孩子們得到充分照顧，且為鼓勵民眾生育，若生第3胎，具備優先入托資格，藉此讓台中人口更興旺。
盧秀燕說，市府持續盤點餘裕公有空間，整合各局處資源，編列預算整修及開辦托嬰中心，包括市場、活動中心、學校、社會住宅等空間，只要市民需要，排除萬難把福利服務輸送到位，目標布建公托至60處，透過健全托育環境，盼讓青年無後顧之憂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言