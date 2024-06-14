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彰化藍營議會黨團開記者會 挺國民黨版財劃法

中央社／ 彰化14日電

國民黨彰化縣議會黨團今天開記者會，呼籲民眾支持國民黨在立院提出的財劃法修正案，黨團書記長劉淑芳指出，巧婦難為無米之炊，挺國民黨版本，改善政策中央請客地方買單現象。

財政收支劃法已逾25年未修，立法院財政委員會近日排審財劃法修正草案，國民黨立院黨團也提出國民黨版財劃法修正草案，高雄市長陳其邁昨天接受媒體聯訪時說，中南部65歲以上長輩比較多，須投入更多社福資源，但國民黨財劃法版本把這部分拿掉，對中南部非常不公平。

國民黨彰化縣議會黨團今天召開「找回公平正義－擴大統籌分配款、落實地方自治」記者會，爭取民眾支持國民黨版的財劃法修正草案；劉淑芳說，巧婦難為無米之炊，彰化市鐵路高架化，二林精密科學園區等重大建設，至今只聞樓梯響卻不見錢下來。

劉淑芳指出，政治可以有立場，建設不能分顏色，黨團成員們站出來，呼籲大家支持國民黨提出的財劃法修正案，改善目前政策中央請客地方買單現象。

劉淑芳表示，各縣市財政狀況持續惡化，造成中央地方對立，而財劃法因不修法延宕至今，許多規範都已不符合實務，呼籲民眾支持財劃法修正草案，落實公平正義，平等對待的普世價值。

國民黨 財劃法

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