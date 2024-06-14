快訊

成功大學1科系申請入學分發人數「掛蛋」 校方：受AI浪潮影響

LINE Pay將退出日本 網嚇「只有台灣在用？」點出殘酷原因

彰化今年首次淨攤 阿公阿婆加台大國際生清除上噸海廢

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台大國際生今參加彰化縣今年第一次淨灘，到芳苑鄉新寶雷達站潮間帶撿拾海廢。圖／王功蚵藝文化協會提供
台大國際生今參加彰化縣今年第一次淨灘，到芳苑鄉新寶雷達站潮間帶撿拾海廢。圖／王功蚵藝文化協會提供

彰化縣王功蚵藝文化協會今和環保局、芳苑鄉公所攜手，用淨灘實踐2024世界海洋日還給海洋美麗面貌，社區阿公阿婆擔綱表演環境教育互動劇場，隨後200人在一小時內清除1噸海廢，未來將繼續透過加強銀髮族環教影響青壯與兒童的世代，減少海廢傷害芳苑漁產。

彰化縣環保局定調「2024世界海洋日~用科技之力 還海洋美麗」舉辦今年第一場淨灘，今由王功蚵藝文化協會出動芳苑鄉5村村民組成的環保志工隊，先表演「潮間之聲：拯救蚵家園」，阿公、阿婆飾潮間帶生物和代表凶神惡煞的垃圾，垃圾堆積害生物生活品質下降，都快活不下去。

值得一提環保志工隊員都是社區銀髮族，每周清潔社區環境，定期上環境教育課程、心靈分享，讓阿公、阿婆覺得找到互相關懷的伙伴，生命有意義，隊員從5年前成立之初10多人增至現今60多人，踴躍參加劇場表演。

今在王功漁旅客服務中心、新寶雷達站的潮間帶淨灘，社區志工、學童、在地社團會員和公司企業員工200多人，清除一般垃圾54公斤、資源回收品174公斤，夾在石縫裡的蚵繩纏在一起，主辦單位雇用抓斗車，鄉公所出動清潔車，合力清除蚵繩950公斤。因牡犡是芳苑鄉主要漁產，鄉公所和王功蚵藝文化協會都將加強社區志工環教，成為種子教師教導民眾和漁民別製造海廢。

2024國際海洋日彰化縣第一次淨灘，200人撿拾海廢成果豐碩。圖／王功蚵藝文化協會提供
2024國際海洋日彰化縣第一次淨灘，200人撿拾海廢成果豐碩。圖／王功蚵藝文化協會提供

多人 淨灘

延伸閱讀

2023火災後彰化廠何時正常運作？聯華食：試營運中

彰化議會國民黨黨團籲彰化人站出來 支持修法還我財源

影／彰化捲髮男露肚街頭扭屁屁熱舞 舞棍說話了：我不是阿伯

新生比畢業生多5人 彰化小校開心下學年多一班

相關新聞

終結垃圾島！中小型焚化爐遍地蓋？草屯曾有失敗案例

南投縣堆積25萬噸垃圾，竹山鎮長陳東睦希望四大鄉鎮市各自興建中小型焚化爐，解決垃圾去化問題。南投縣政府表示，陳鎮長建議縣...

中市45處公托「9倍增」達標 盧秀燕曝開辦祕訣

台中市目前已建置完成45處公托，可收托1288名嬰幼兒。市長盧秀燕今日前往南屯建功托嬰中心視察時說，她上任後，公托從5處...

南投進入停車收費時代 公有停車場啟用收費再+1

為符合使用者付費原則，並提高公有停車格周轉率，南投市、埔里、草屯今年陸續實施路邊停車格收費，合歡山3處停車場今年也啟用收...

越南創業有成 台中在地企業家返鄉捐助5所偏鄉學校

越南精密工業及越華全球貿易多年前開始提供台中大安溪北偏鄉地區國中小獎學金，今天在大甲區日南國中安排捐助儀式，5所偏鄉學校...

斥資3382萬元 台中太平歷史建築派出所修復今開工

斥資3381萬多元的台中市百年歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復工程，今天開工，規畫為警察文物、頭汴坑客家聚落展示館，預計...

台電頒發獎助學金 結合20電廠逾6千萬元助1.6萬名學生

台電自1990年設立獎助學金，逾30年幫助50萬名學子求學及追尋人生未來夢想，累計已發出近20億元追夢基金；台電今年再度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。