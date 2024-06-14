彰化今年首次淨攤 阿公阿婆加台大國際生清除上噸海廢

彰化縣王功蚵藝文化協會今和環保局、芳苑鄉公所攜手，用淨灘實踐2024世界海洋日還給海洋美麗面貌，社區阿公阿婆擔綱表演環境教育互動劇場，隨後200人在一小時內清除1噸海廢，未來將繼續透過加強銀髮族環教影響青壯與兒童的世代，減少海廢傷害芳苑漁產。

彰化縣環保局定調「2024世界海洋日~用科技之力 還海洋美麗」舉辦今年第一場淨灘，今由王功蚵藝文化協會出動芳苑鄉5村村民組成的環保志工隊，先表演「潮間之聲：拯救蚵家園」，阿公、阿婆飾潮間帶生物和代表凶神惡煞的垃圾，垃圾堆積害生物生活品質下降，都快活不下去。

值得一提環保志工隊員都是社區銀髮族，每周清潔社區環境，定期上環境教育課程、心靈分享，讓阿公、阿婆覺得找到互相關懷的伙伴，生命有意義，隊員從5年前成立之初10多人增至現今60多人，踴躍參加劇場表演。