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中市45處公托「9倍增」達標 盧秀燕曝開辦祕訣

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今日前往南屯建功托嬰中心視察。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕今日前往南屯建功托嬰中心視察。圖／中市府提供

台中市目前已建置完成45處公托，可收托1288名嬰幼兒。市長盧秀燕今日前往南屯建功托嬰中心視察時說，她上任後，公托從5處增加至45處，最大原因就是「找對方法」，她不找地興建，而是盤點現有閒置場域設置，讓她原本提出的「公托倍增」政策，迄今已達到「公托9倍增」。

南屯建功托嬰中心位於南屯建功1號社會住宅，今年6月初開始營運。盧秀燕今日前往視察，她說，她上任之前，台中公托僅5處，目前增加至45處，過去開辦公托速度慢，並非先前的市長不願意做，而是做事的方法不一樣，一個公托要花上億元來蓋，「光徵收土地的預算和時間就嚇死人」。

盧秀燕說，她上任後調整方法，盤點市場、學校、活動中心、社會住宅等閒置公有場域，並跨局處整合資源，規劃開辦托嬰中心，目前45處公托，有5處就在社宅中，只要找到對的方法，「公托不只倍增，還可以9倍增」，她也呼籲大家幫忙找場地，市府將繼續開辦公托，讓青年「願生敢養」。

社會局指出，目前台中公托收費六都最便宜，家長每月只需負擔1500元，相當受歡迎，預計2026年前，全市將建置60處公托，將可收托1944名嬰幼兒。

台中市目前已建置完成45處公托，台中市長盧秀燕今前往南屯建功托嬰中心視察。記者余采瀅／攝影
台中市目前已建置完成45處公托，台中市長盧秀燕今前往南屯建功托嬰中心視察。記者余采瀅／攝影

托嬰 盧秀燕 社會住宅

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