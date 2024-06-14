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人車爭道 彰化社頭公有零售市場將改善人行道

中央社／ 彰化縣14日電

彰化縣社頭公有零售市場因現行環境容易人車爭道，社頭鄉公所預計下半年改善人行道、道路標誌等，讓到市場採買的民眾提高安全性。

社頭鄉公所人員今天告訴中央社記者，社頭公有零售市場周圍車流量大，民眾常到此採買日常用品，因現行人行道鋪面不平整，且上面有電箱、攤商占用等情形，導致民眾走在馬路上，人車爭道，既不方便又危險。

為提升民眾安全，鄉公所規劃改善市場周邊人行道及路面、排水設施，針對民生路及社斗路一段舊有人行道將整平鋪面，清除障礙物，並增設無障礙設施，在出入口施作斜坡道，改善及新增人行道約300公尺。

另外，鄉公所表示，為實踐人本交通理念，民生路段會進行路面改善，重劃標線，路口行人穿越道線將往內退縮，減少視線死角，守護行人安全。

社頭鄉公所昨天召開公有零售市場周邊路面及人行道改善說明會，有民眾反映長春巷因路幅不寬、房屋地勢較低，若增設人行道可能造成居民出入不便；另有人建議在市場周邊增設機車格位。

鄉公所表示，對於民眾意見會仔細評估，適度調整計畫內容，預計下半年施工。

人行道 社頭鄉 行人

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