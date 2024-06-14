越南創業有成 台中在地企業家返鄉捐助5所偏鄉學校

越南精密工業及越華全球貿易多年前開始提供台中大安溪北偏鄉地區國中小獎學金，今天在大甲區日南國中安排捐助儀式，5所偏鄉學校受捐助，各校校長到場感謝在地企業返鄉幫助學生。

越南精密工業及越華全球貿易從105學年度至今，提供大安溪北偏鄉地區國中小獎學金，受助學校的校長今天向該企業家致謝，這筆善款對資源匱乏的溪北學校意義重大，可為學生們提供籃球、田徑、自行車、小提琴、躲避球等運動和藝術領域多元的學習機會。

今天的捐助儀式在日南國中校長室內舉行，返鄉的越南精密工業股份有限公司董事長李維淳、越華全球貿易開發股份有限公司董事長黃國維、越南精密工業股份有限公司董事李上達，受到5所偏鄉學校校長歡迎，台中市政府教育局督學劉耿江、日南國中校長鄭清埄、日南國小校長柳世麟、東明國小校長姜韻梅、西歧國小校長林銘宗，及華龍國小校長丁鸝瑩等人到場。