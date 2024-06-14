快訊

她的LINE少做1動作…1.2萬元全消失！網喊話這樣做不怕噴錢

中職／啦啦隊是目前女生最頂職業？前FA卡卡鼓勵新人勇敢去徵選築夢

測輻射量後昏迷！福島核電廠50多歲男員工倒臥休息室 送醫不治

越南創業有成 台中在地企業家返鄉捐助5所偏鄉學校

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲區日南國中校長室今天安排企業家捐助活動。圖／日南國中提供
台中市大甲區日南國中校長室今天安排企業家捐助活動。圖／日南國中提供

越南精密工業及越華全球貿易多年前開始提供台中大安溪北偏鄉地區國中小獎學金，今天在大甲區日南國中安排捐助儀式，5所偏鄉學校受捐助，各校校長到場感謝在地企業返鄉幫助學生。

越南精密工業及越華全球貿易從105學年度至今，提供大安溪北偏鄉地區國中小獎學金，受助學校的校長今天向該企業家致謝，這筆善款對資源匱乏的溪北學校意義重大，可為學生們提供籃球、田徑、自行車、小提琴、躲避球等運動和藝術領域多元的學習機會。

今天的捐助儀式在日南國中校長室內舉行，返鄉的越南精密工業股份有限公司董事長李維淳、越華全球貿易開發股份有限公司董事長黃國維、越南精密工業股份有限公司董事李上達，受到5所偏鄉學校校長歡迎，台中市政府教育局督學劉耿江、日南國中校長鄭清埄、日南國小校長柳世麟、東明國小校長姜韻梅、西歧國小校長林銘宗，及華龍國小校長丁鸝瑩等人到場。

偏鄉學校 教育局 越南

延伸閱讀

用老鷹視角賞墾丁山海之美 空中觀光首航旅客讚捨不得眨眼

桃園忠貞市場越南法國麵包514人食物中毒案 桃院今辯結7月5日宣判

佳必琪訂單看到明年

搶攻台越旅遊熱潮！越旅航空北中南直飛越南 8月相繼開台北－富國島、 台中直飛峴港、順化年底再開高雄

相關新聞

中市45處公托「9倍增」達標 盧秀燕曝開辦祕訣

台中市目前已建置完成45處公托，可收托1288名嬰幼兒。市長盧秀燕今日前往南屯建功托嬰中心視察時說，她上任後，公托從5處...

南投進入停車收費時代 公有停車場啟用收費再+1

為符合使用者付費原則，並提高公有停車格周轉率，南投市、埔里、草屯今年陸續實施路邊停車格收費，合歡山3處停車場今年也啟用收...

越南創業有成 台中在地企業家返鄉捐助5所偏鄉學校

越南精密工業及越華全球貿易多年前開始提供台中大安溪北偏鄉地區國中小獎學金，今天在大甲區日南國中安排捐助儀式，5所偏鄉學校...

斥資3382萬元 台中太平歷史建築派出所修復今開工

斥資3381萬多元的台中市百年歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復工程，今天開工，規畫為警察文物、頭汴坑客家聚落展示館，預計...

台電頒發獎助學金 結合20電廠逾6千萬元助1.6萬名學生

台電自1990年設立獎助學金，逾30年幫助50萬名學子求學及追尋人生未來夢想，累計已發出近20億元追夢基金；台電今年再度...

考量銀髮族遊客的比例高 竹山瑞龍瀑布老舊公廁優化了

南投竹山瑞龍瀑布素有「天下第一瀑」美稱，園區重新開放迄今，已吸引10多萬人前來，但園區使用30年的公廁過於老舊有修繕必要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。