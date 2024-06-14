斥資3382萬元 台中太平歷史建築派出所修復今開工

斥資3381萬多元的台中市百年歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復工程，今天開工，規畫為警察文物、頭汴坑客家聚落展示館，預計2年後啟用再顯風華。頭汴里長江思涵說，他從十年前爭取，並與退休警劉忠平近年跑遍全台收集逾200件警察文物，未來將整理後展示，並培訓社區居民成為在地歷史解說員。

民政局長吳世瑋說，台中市列為文化資產古蹟或歷史建築的警局或派出所共有5處，都是日治時期興建，已完工3處，頂街派出所、原梧棲警察官吏派出所及宿舍群委託民間經營為文化設施場域；烏日警察官吏派出所活化後，作為警察廳舍使用；西區第一警分局修復工程規畫設計中。

主持開工典禮的市府副秘書長張大春說，頭汴坑警察官吏派出所創設於日治大正3年（1914年），為太平區僅存的百年歷史建築，見證日治時代迄今警察制度及頭汴坑產業聚落發展，深具歷史文化價值。

頭汴里長江思涵說，他從十年前爭取，因當時為太平警分局用地，還住有遺眷，先協助周邊綠美化，感謝市長盧秀燕、時任文化局長張大春，以及各級民代等協助與推動，列為歷史建築，並由太平區公所管理，始有今天的修復工程開工。

張大春指出，因建物年久失修，市府2020年登錄為歷史建築，地方多年爭取修復活化，市府積極籌措經費近1667萬，並向文化部爭取近1715萬元，辦理修復，完工後，將交由太平區公所，結合警察文物展示館及地方特色，活化再利用。

張大春說明，第一階段主體修復，預計明年7月完工；後續第二階段內部裝修，將展示80多項具時代性的警察文物外，結合頭汴坑客家聚落特色，提供民眾體驗及休憩空間。此外，串聯鄰近草嶺山步道、蝙蝠洞、太平休閒酒莊、頭汴坑休閒農業區等景點，帶動地方觀光。