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台電頒發獎助學金 結合20電廠逾6千萬元助1.6萬名學生

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台電今年再度串聯全國20座電廠，共1.6萬人獲超過6000萬元獎助學金，有19座電廠今天同步舉行頒獎典禮。圖／台電提供
台電今年再度串聯全國20座電廠，共1.6萬人獲超過6000萬元獎助學金，有19座電廠今天同步舉行頒獎典禮。圖／台電提供

台電自1990年設立獎助學金，逾30年幫助50萬名學子求學及追尋人生未來夢想，累計已發出近20億元追夢基金；台電今年再度串聯全國20座電廠，共1.6萬人獲超過6000萬元獎助學金，其中有19座電廠今天同步舉行頒獎典禮。

台電今天聯合舉行「夢想併聯 2024台電獎助學金頒獎典禮」，大甲溪發電廠今天上午在新盛國小頒發東勢區獎助學金，上月28日在天輪分廠辦公大樓頒發和平區獎助學金。

為關懷偏遠地區學校，途經台八線中橫公路、德基水庫至大梨山地區，也將獎助學金頒發給梨山國民中小學及平等國小等兩所學校學生。

台電表示，台電自1990年設立獎助學金制度，鼓勵電廠周邊地區低收入、遇重大變故、五育優良及才藝優秀等學子，依獎項及個別學生情形設五類獎項，獎學金頒發額度最高3萬元、特別助學金最高5萬元。創立逾30年來持續幫助50萬名年輕學子成長逐夢，發出獎助學金近20億元。

台電指出，今年台電獎助學金再度串聯20座電廠聯合頒發，共1.6萬人獲頒超過6000萬元。其中，大甲溪發電廠回饋在地學子共811人，合計發出279萬9000元。

台電 夢想 梨山

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