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考量銀髮族遊客的比例高 竹山瑞龍瀑布老舊公廁優化了

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
瑞龍瀑布園區老舊公廁終於煥然一新，使得遊客能更舒適的親近瀑布帶來的滿滿負離子。圖／南投縣風景管理所提供
瑞龍瀑布園區老舊公廁終於煥然一新，使得遊客能更舒適的親近瀑布帶來的滿滿負離子。圖／南投縣風景管理所提供

南投竹山瑞龍瀑布素有「天下第一瀑」美稱，園區重新開放迄今，已吸引10多萬人前來，但園區使用30年的公廁過於老舊有修繕必要，經縣長許淑華向中央爭取經費補助，讓瑞龍瀑布園區公廁煥然一新，提供遊客更舒適的親近瀑布環境。

南投縣風景管理所指出，全新打造的竹山鎮瑞龍瀑布，具備緩坡無障礙步道及跨河觀瀑平台，替代園區原有階梯步道，打造更友善及便利的健走空間，加上長49.5公尺的跨河觀瀑平台，讓遊客可以近距離直面瀑布，觀賞瀑布壯觀雄偉，同時聆聽壯闊瀑布轟隆水聲，成為不少健行踏青遊客的最佳去處。

風管所表示，此次整修的公廁改善工程，著重明亮通風、乾淨舒適，馬桶蹲坐比例適當調配，同時滿足親子或無障礙等不同使用者需求，考量瑞龍園區銀髮族遊客比例較高，不僅每一個蹲、坐式馬桶廁間皆增設扶手，保障如廁安全外，也在男女廁各增設一座免治馬桶，打造優質友善的如廁環境。

瑞龍瀑布園區老舊公廁終於煥然一新，使得遊客能更舒適的親近瀑布帶來的滿滿負離子。圖／南投縣風景管理所提供
瑞龍瀑布園區老舊公廁終於煥然一新，使得遊客能更舒適的親近瀑布帶來的滿滿負離子。圖／南投縣風景管理所提供
瑞龍瀑布園區老舊公廁終於煥然一新，使得遊客能更舒適的親近瀑布帶來的滿滿負離子。圖／南投縣風景管理所提供
瑞龍瀑布園區老舊公廁終於煥然一新，使得遊客能更舒適的親近瀑布帶來的滿滿負離子。圖／南投縣風景管理所提供
瑞龍瀑布園區老舊公廁終於煥然一新，使得遊客能更舒適的親近瀑布帶來的滿滿負離子。圖／南投縣風景管理所提供
瑞龍瀑布園區老舊公廁終於煥然一新，使得遊客能更舒適的親近瀑布帶來的滿滿負離子。圖／南投縣風景管理所提供
瑞龍瀑布園區老舊公廁終於煥然一新，使得遊客能更舒適的親近瀑布帶來的滿滿負離子。圖／南投縣風景管理所提供
瑞龍瀑布園區老舊公廁終於煥然一新，使得遊客能更舒適的親近瀑布帶來的滿滿負離子。圖／南投縣風景管理所提供

免治馬桶 公廁 南投縣

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