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南投縣垃圾去化無解？ 竹山鎮建議四大鄉鎮市帶頭做起
隨著南投草屯鎮的垃圾山即將移除完畢後，占地10公頃的竹山暫置場成為南投縣內最大垃圾山，除3.4萬公噸完成捆包外，垃圾場上仍堆有3萬公噸的待處理。竹山鎮長陳東睦表示，未來只要縣府以「公平公開」原則，共同處理縣內垃圾，他將持開放態度，不排除支持四大鄉鎮市或可各自先建中小型焚化爐，解決當前垃圾去化問題。
面對現有堆置的垃圾無法去化，陳東睦說，身為一鎮之長，並不是反對興建垃圾焚化爐，但兩年前所以反對全縣垃圾進竹山，是竹山鎮民的基本訴求，希望各鄉鎮回歸「自己垃圾自己處理」的初衷，而非將全部垃圾焚化的重擔，都集中在一座焚化爐上。
陳東睦指出，竹山鎮僅5萬人，透過充分的垃圾分類減量宣導，並在全體鎮民配合下，每日產生垃圾僅22公噸，再加上成功把廚餘處理成為有機土，大量成功植栽種花，美化城市面容外，鎮民更可以領回家種植，反觀其他鄉鎮，人口雖是竹山的近兩倍，但每日產生垃圾達65公噸，竟是竹山的3倍，代表沒能落實垃圾分類減量。
考量全縣垃圾難以處理的現況無解，仰賴他縣市代燒垃圾還要「看人臉色」，陳東睦建議，或可由南投縣四大鄉鎮帶頭做起，縣府依照公平原則，爭取中央支持，各自興建日燒100至200噸垃圾的中小型焚化爐，或是高科技綠能中心，如此竹山鎮民並不會反彈，但強調一定要同時同步興建，畢竟鎮民害怕會再受騙。
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