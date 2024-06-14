聽新聞
test
0:00 / 0:00
吊臂砸中捷...興富發挨轟「別老出問題」 盧秀燕：感謝股東仗義執言
台中市興富發建案去年5月發生工程車吊臂砸中捷運車廂事件，造成1人死亡、14人受傷。興富發建設昨舉辦股東會，有股東在會議上表達對公司營運的不滿，並砲轟「別老出問題」。市長盧秀燕今表示，感謝股東們對台中的仗義執言，替台中市府與受難民眾發聲，台中市府會依法追究與要求賠償。
興富發建案吊臂砸中捷事件，台中市府向興富發建設公司求償2.6億元，今年1月仲裁結果出爐，判興富發賠2.24億元。
盧秀燕今日受訪表示，現在事件處理已到尾聲，興富發昨天舉辦股東大會，感謝股東們對台中仗義執言，台中市府是受害者，會依法追究與要求賠償，尤其對於不幸民眾要給予賠償及慰問，感謝股東為台中市府與受難民眾發聲。
至於「館長」陳之漢開設的健身俱樂部台中館，日前遭小貨車疑似蓄意衝撞，陳之漢喊話台中市長盧秀燕協助查明真相。盧秀燕今表示，每個在台中發生的治安事件，警方都認真偵辦，涉案人已經抓到，檢警都偵辦中，會努力讓案情水落石出，讓在台中生活、做生意的人都能得到保障，這是我們的政策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言