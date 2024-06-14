吊臂砸中捷...興富發挨轟「別老出問題」 盧秀燕：感謝股東仗義執言

台中市興富發建案去年5月發生工程車吊臂砸中捷運車廂事件，造成1人死亡、14人受傷。興富發建設昨舉辦股東會，有股東在會議上表達對公司營運的不滿，並砲轟「別老出問題」。市長盧秀燕今表示，感謝股東們對台中的仗義執言，替台中市府與受難民眾發聲，台中市府會依法追究與要求賠償。

興富發建案吊臂砸中捷事件，台中市府向興富發建設公司求償2.6億元，今年1月仲裁結果出爐，判興富發賠2.24億元。

盧秀燕今日受訪表示，現在事件處理已到尾聲，興富發昨天舉辦股東大會，感謝股東們對台中仗義執言，台中市府是受害者，會依法追究與要求賠償，尤其對於不幸民眾要給予賠償及慰問，感謝股東為台中市府與受難民眾發聲。

至於「館長」陳之漢開設的健身俱樂部台中館，日前遭小貨車疑似蓄意衝撞，陳之漢喊話台中市長盧秀燕協助查明真相。盧秀燕今表示，每個在台中發生的治安事件，警方都認真偵辦，涉案人已經抓到，檢警都偵辦中，會努力讓案情水落石出，讓在台中生活、做生意的人都能得到保障，這是我們的政策。