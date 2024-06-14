食安風暴頻傳 學者：消費者誠實付款、商家更要誠實

誠實商店是人性實驗室？還是能獲利的商業模式？逢甲大學金融學院院長陳盛通說，誠實商店除了要求消費者誠實，更要追求成為值得信賴的商家，食安風暴盛傳，就需要更多「誠實商家」。另有學者認為，誠實商店像傳統柑仔店，有人情味的購物模式，但只要有人不誠實，當初開店的善意就會被掩蓋。

「巷子口經濟學」作者、產業分析師鐘文榮書中提及，楓樹腳誠實商店賣的是「誠實」2字，很多人慕名而來消費；如何為誠實定價？理想狀況是付心中認為該付的價格，店裡偶爾遭小偷，實際上很少人不付錢，甚至會多付錢。

鐘文榮認為，誠實商店很少出現，只要有1個人不誠實，店家就會血本無歸，也怕遭搶或小偷；封閉的地區較常出現，例如學校、社區或村落，人際彼此熟識，只要不誠實，消息很快會傳出去，不誠實的誘因會被抑制下來。

逢甲大學金融學院院長陳盛通說，誠實商店有兩種面向，第一是消費者誠實，在沒人監督下，依商品價格取交易，多數屬這類型，如果顧客不誠實，商品無法得到應有報酬，就變成店家的消耗成本，商店周邊的公民素質會影響營運狀況，只要有1、2個人不誠實，就會破壞開店的初衷。

陳盛通說，第二是訴諸店家、企業或生產者誠實，像楓樹里的誠實商店開店20年，在社會上創造出互信的基礎，成功打響「誠實」的品牌；以肥皂為例，到處都買得到，但在誠實商店買，還買進了店家標榜的生活價值，例如誠實、環保、公義等，這塊肥皂就比同質商品有了不同的特色。

他解釋，這就是經濟學所謂的「壟斷性競爭市場」，像稻米到處都有、品質相仿，但採用好的包裝、品牌經營等，在市場上打出特色，就會產生壟斷力量，進而創造利潤。

弘光科大文化設計與行銷系主任黃錦華表示，誠實商店有其侷限，但有存在的文化價值，就像傳統柑仔店的人情味，但考驗人心，畢竟只要少數人不誠實，在負面新聞影響下，誠實商店的善意會被掩蓋。