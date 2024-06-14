誠實何價？台中這家柑仔店無人顧店 開店20年轉虧為盈

隱身台中南屯楓樹里窄巷的榮利商店是傳統柑仔店，原本的老闆歇業後，社區不捨老店關門，楓樹腳文化協會理事長江鳳英2004年出資租下，因為沒人顧店，採「誠實商店」模式經營，今年剛滿20年，虧損10多年後，現已轉虧為盈。

店門口公告每年逐月收支帳本，早年帳目慘不忍睹，店內商品都是銅板價，曾1個月虧1萬4047元，某年連8個月赤字，年度結餘短缺3萬5577元；近年每月仍盈虧互見，但年度結算總算有盈餘，像前年賺8831元，去年賺2萬3665元。

開店20年有沒有賺錢？江鳳英說：「我當然有賺...賺到誠實。」

這家商店賣王子麵、冰棒、回鍋油製成的環保皂，還有與農人契作黃麻採收製成的麻芛粉等，不時有雞蛋、蔬菜寄賣，店內清楚標價，客人自己取貨、記帳，付款前抬頭瞥見牆面標語「你今天誠實了嗎？」銅板「匡啷」跌入木製錢櫃，碰撞發出的就是「誠實的聲音」。

誠實商店位於台中市南屯區楓樹里，這兒有都會區少見綠油油的稻田、河道與樹林，離高鐵台中站只有5分鐘車程，周邊大樓新建案多，鬧中取靜吸引富人移居，尋覓身心安頓的新桃花源。

江鳳英說，榮利商店原本是老柑仔店，老闆年紀大了要關店，要搭鐵皮整修，她想為社區保留傳統，每月花6、7千元租下店面，但無人看管，請顧客為自己的誠實標價。

店內的主「利」商品是環保皂，每塊100公克賣30元。這些肥皂是江鳳英帶領的環保皂講師，每周三在社區協會製作的。江鳳英說，她推廣回收食用油製成環保皂已數十年，在各地培訓無數講師，光楓樹腳協會每年就回收4噸過期食用油或回鍋油，每年生產4萬塊環保皂。

誠實商店還有項獨門商品「麻芛粉」，每包2公克賣100元。麻芛湯滋味苦中帶甘，是老台中人溽暑必吃的清涼退火湯，江鳳英找農民契作1甲黃麻，每年4月到9月採收嫩葉製成。她說，麻芛湯手工繁複，得反覆搓揉去澀，才能煮湯，製成細粉可泡茶、煮湯，還能當烘焙原料。

住附近的廖婕羽在賣場上班，上班前戴著安全帽踏進，店內空無一人，她拿出冰櫃的「醜檸檬汁」，記在帳本上，再投入硬幣。她說原汁加蜂蜜、加水，很好喝，還能保養喉嚨。有學生放學後，路過拿了王子麵、冰棒，投了錢後，邊吃邊走路回家。

開店迄今，並非人人皆誠實。江鳳英說，2017年接連被偷，把店裡弄得一團亂，有鄰居氣不過，在店裡裝監視器，早上裝好下午就拍到有人偷環保皂、礦泉水，又發現有竊賊偷吃茶葉蛋等；她氣得大罵「偷誠實，連小孩都不如」，最後鬧上新聞。

「誠實商店裝監視器，好像有點不誠實」。江鳳英後來把監視器拆掉了，誠實商店的名氣隨新聞擴散，有外地遊客來體驗「誠實」，甚至有香港遊客一下飛機，搭高鐵再轉計程車直奔而來。留言本寫滿密密麻麻的故事，有人說「謝謝誠實商店，給外地人一個家」。