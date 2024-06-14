快訊

上海市長層級來「不會太高」？蔣萬安8字原則回陸委會

高雄「洗鞋職人」開保時捷國道喪命 母悲泣：出發前說雨下很大

LINE免費貼圖9款來了！這款自訂訊息爽用180天 還有拉布拉多、貓皇超Q

誠實何價？自取自付快樂饅頭攤 「天天虧」4分店剩1家

聯合報／ 記者游振昇洪敬浤／台中即時報導
豐原饅頭老店在台中市區開「誠實」饅頭攤，店內明碼標價，但攤位無人看管，全憑顧客自己取貨、算錢與投幣。記者洪敬浤／攝影
豐原饅頭老店在台中市區開「誠實」饅頭攤，店內明碼標價，但攤位無人看管，全憑顧客自己取貨、算錢與投幣。記者洪敬浤／攝影

「有人在嗎？」拉著行李箱的遊客走進國立台灣美術館附近巷弄的饅頭攤，包裝好的饅頭陳列在架上，卻不見老闆身影，一旁的常客指著櫃台公告「自行投幣」，親身示範拿起1包芋頭饅頭，朝投幣孔擲入8枚10元硬幣，臨走時不忘提醒，買兩袋折扣15元，記得先算好錢「不找零」。

這家「快樂饅頭」攤位在台中市西區美村路旁，利用水果店騎樓1隅擺攤，緊鄰國美館、美術園道，附近住宅林立，每周二、五下午饅頭準時上架，有原味、全麥、芋頭、鮮奶與黑糖等，每包5顆售價70至85元不等，顧客自取、投錢自便，沒人顧店，也沒有監視器在看。

誠實饅頭攤本店是豐原老店「光復饅頭」，第一代白老闆說，快樂饅頭是兒子經營，約10年前在台中市區開分店，最多有4處攤位，為節省人力，也相信人性本善，採誠實商店的方式經營，但開業迄今不堪虧損陸續收店，今年初又收了大墩路攤位，現在只剩下1攤。

白老闆說，社會上誠實的人居多，但少數人拿饅頭沒投錢，或者投的金額不夠，這幾年來大墩店每天短收200多元，在商言商少賺可以，但無法一直虧錢，因此陸續收攤；誠實商店考驗人性，就算裝監視器也無法防範，畢竟客人若作樣子投錢，也拍不清楚，更何況要怎麼追蹤呢？

白老闆向友人抱怨，每天短收現金，原想著有些人手頭不便，當成做功德，不料情況一直沒改善；大墩分店靠近市政府，周邊住戶素質應該不錯，怎麼會這樣？貪小便宜的人甚至跟著「搬家」，讓他很困擾。

第二代「小白」老闆見解不同，他說當初只找到2名員工，部分據點只好採「無人模式」，畢竟商品不是很貴重，後來各分店都改成此模式，剛開始生意不錯，這幾年原物料上漲，收入就有差，但還可以接受。

「短差是一定有的。」小白老闆說，剛開始沒有每天收款，曾經整個投幣箱被偷走，損失好幾千元；開誠實商店有風險，但請人看店得花更多錢，把差額當成經營成本，控管風險與損失，還是可以繼續開。

有旅居加拿大的台中人，返台探親時，帶孩子來買饅頭。一口氣拿了4、5袋山東饅頭，要冷凍起來帶出國慢慢吃。他們算好價格後，讓孩子把錢投進去，紙鈔、銅板落底「匡啷」聲響，伴隨著談笑聲遠去。

饅頭攤房東說，附近的人素質都不錯，她經過時都會看幾眼，有買的人幾乎都會投錢，有的人沒看到買兩包折扣15元，她會告知「下次來買自己扣錢」，她相信人性是美好、誠實的。

兩代老闆對於誠實經營的模式看法殊異。老白老闆說，有種誠實商店可以持續經營，就是在宮廟設投幣箱，香客自助買金紙，肯定不會少投或不投錢，因為「神明有在看」。

面對誠實饅頭攤虧損，小白老闆說，倒也不是社會風氣怎麼了？開誠實商店多半不為賺錢，控管好風險，還是可以接受。

豐原饅頭老店在台中市區開「誠實」饅頭攤，攤位無人看管，十年來四家分店逐一收攤，目前只剩一家。記者洪敬浤／攝影
豐原饅頭老店在台中市區開「誠實」饅頭攤，攤位無人看管，十年來四家分店逐一收攤，目前只剩一家。記者洪敬浤／攝影
豐原饅頭老店在台中市區開「誠實」饅頭攤，店內明碼標價，但攤位無人看管，全憑顧客自己取貨、算錢與投幣。記者洪敬浤／攝影
豐原饅頭老店在台中市區開「誠實」饅頭攤，店內明碼標價，但攤位無人看管，全憑顧客自己取貨、算錢與投幣。記者洪敬浤／攝影

老闆 風險 饅頭

延伸閱讀

影／台中男穿女裝騎車吃饅頭 一不小心自摔仆街好糗

前台積電人轉行當馬祖代課老師 帶全校坐船看紙風車

通通10元！彰化佛心早餐店位置曝光 在地人敲碗：吃了40年以上

家裡蛋雞下太多蛋 他求問「如何快速消耗？」網分享各種料理

相關新聞

南投進入停車收費時代 公有停車場啟用收費再+1

為符合使用者付費原則，並提高公有停車格周轉率，南投市、埔里、草屯今年陸續實施路邊停車格收費，合歡山3處停車場今年也啟用收...

彰化員林青宅動工 明年底竣工

彰化首棟員林青年住宅昨天動工，總戶數42戶只售不租，爭取年輕人留在彰化。彰化縣長王惠美說，員林青宅20%戶數優先給在地年...

食安風暴頻傳 學者：消費者誠實付款、商家更要誠實

誠實商店是人性實驗室？還是能獲利的商業模式？逢甲大學金融學院院長陳盛通說，誠實商店除了要求消費者誠實，更要追求成為值得信...

誠實何價？台中這家柑仔店無人顧店 開店20年轉虧為盈

隱身台中南屯楓樹里窄巷的榮利商店是傳統柑仔店，原本的老闆歇業後，社區不捨老店關門，楓樹腳文化協會理事長江鳳英2004年出...

誠實何價？自取自付快樂饅頭攤 「天天虧」4分店剩1家

「有人在嗎？」拉著行李箱的遊客走進國立台灣美術館附近巷弄的饅頭攤，包裝好的饅頭陳列在架上，卻不見老闆身影，一旁的常客指著...

台中潭子將汰換4千公尺自來水管 3里572戶受惠

台中市潭子區潭北等3里自來水管線老舊，平均使用超過40年，近年滲漏、破管問題嚴重，管徑狹小，水壓不足，水公司投入6566...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。