台中潭子將汰換4千公尺自來水管 3里572戶受惠

台中市潭子區潭北等3里自來水管線老舊，平均使用超過40年，近年滲漏、破管問題嚴重，管徑狹小，水壓不足，水公司投入6566萬元，汰換4135公尺自來水管線，配水管採用耐震性佳、使用年限長、具有防漏效果的延性鑄鐵管，且管徑加倍，預定7月初施工、年底完工，受益用戶約572戶。

立委楊瓊瓔服務處今天辦理「潭子區潭子街二段、潭興路二段及福潭路等自來水汰換管線工程」施工前說明會。台灣自來水公司第四區管理處、台中市養護工程處、台中市議員賴朝國、潭子區長劉汶軒出席，潭北里長林俊堂、潭陽里長楊仲傑、嘉仁里長林瑞文及多位居民到場關心。

水公司第四區管理處長張裕浩表示，此案屬台中市道路管線統一挖補作業第四工區，目前申請道路挖掘許可中，等台中市政府養工處派工，預定7月初進場施工；規劃分兩階段執行，每階段施工期間約3個月，各階段管線埋設完成後亦將道路全面刨除加封，維護用路人行車安全。

張裕浩說明，此工程預計12月底施工完成，完工後可保障民生用水需求，減少破管漏水頻繁開挖情形，提升民眾用水生活品質。他感謝立委楊瓊瓔協助爭取改善汰管工程經費，此次6566萬元，由水公司全額負擔。

賴朝國表示，透過更新老舊自來水管線，可提升供水穩定，潭興路有早市，建議規劃下午施工，以免影響攤商做生意及民眾採買，也希望台水公司以最短的時間、最少的干擾，完成自來水汰換管線工程。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，當地自來水管管線老舊，平均使用超過40年，可能隨時有破裂滲水之隱憂，因而中斷民生用水，且浪費水資源，管線過於老舊，管道內可能含有雜質，造成水質不佳，甚至影響民眾健康。

洪柳益說，潭子區潭子街二段、潭興路二段及福潭路等管線汰舊換新工程，配水管採用耐震性佳、使用年限長、具有防漏效果之DIP (延性鑄鐵管)，汰換管線長度4135公尺，受益的用戶約 572戶，工程經費約 6566萬元。

洪柳益要求自來水公司，應迅速辦理工程施工作業，盡可能縮短工程施工期間，將對民眾影響降至最低。