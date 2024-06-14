彰化員林青宅動工 明年底竣工

彰化首棟員林青年住宅昨天動工，總戶數42戶只售不租，爭取年輕人留在彰化。彰化縣長王惠美說，員林青宅20%戶數優先給在地年輕人承購，比市價便宜，縣府另規畫在和美、溪湖蓋青宅，最早規畫的伸港青宅，因用地變更問題仍與中央溝通中。南投縣首座青宅已完工，總計45戶，有576人申請承購，7月底前抽籤，比市價便宜2成。

員林青宅位於員林市184重劃區旁，屬當地蛋黃區，周邊房價每坪32萬至35萬不等。昨天員林青宅動工，員林市長游振雄、藍綠與無黨籍議員都到場，凸顯地方關注。員林青宅地上8層42戶，縣府採統包工程，斥資2.7億，預計明年底竣工。

縣府表示，設籍3年以上、年滿20歲至未滿45歲青年，可以低於市價抽籤申購，讓售價格未定。王惠美說，員林青宅是彰化首棟，採年輕人喜好的日系極簡風格，將申請銀級綠建築、銅級智慧建築、耐震標章等，一樓還有托嬰中心，未來青年入住後很方便。

王惠美說，伸港青宅原規畫4期、每期115戶，用地變更卡關多時，縣府割讓30%土地給中央蓋社宅，目前仍未定案。彰化縣府規畫在和美國小舊宿舍，興建70至80戶青宅，另在溪湖湖東國小旁縣有地，興建80至95戶青宅，比照員林青宅採統包工程，預計明年中旬動工。

南投首期青宅總計45戶，位於南投市文化路，交通、生活機能方便，已有576多人申請抽籤承購，部分申請人資料不全、重複地間等，預計7月底前抽籤；縣府後續在竹山、草屯等地，規畫2期青宅。

南投縣府表示，南投青宅有37坪3房36戶，每戶680萬至750萬元；47坪4房9戶，每戶800萬至900萬元，車位單價約80萬至100萬元。