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新生比畢業生多5人 彰化小校開心下學年多一班

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉明聖國小應屆畢業生歡聚共餐。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉明聖國小應屆畢業生歡聚共餐。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心鄉明聖國小明舉辦畢業典禮，鄉內愛心企業家許增鏞今招待享用午餐，不但應屆畢業生開心，學校的行政和教學團隊也很高興明天送走24名畢業生，將迎來29名新生，學區家長肯定辦學績效，學生人數止跌回升。

明聖國小六班、129名學生，明將畢業的24名學生，到愛心企業家許增鏞開設的複合式餐廳，享用義大利麵、日式炸豬排、玉米濃湯等餐點。縣長獎的張姓畢業生說，畢業前全班聚餐，她和同學都珍惜今天午餐時光。議長獎的張姓畢業生表示，同窗六年就要分開，大家都很捨不得。

明聖國小畢業班贈送一塊簽名感謝板給許增鏞，多數應屆畢業生要升學他的母校埔心國中，許增鏞期勉未來的學弟、學妹上進勤學，長大後回饋家鄉。

明聖國小緊鄰員林市，學生外流嚴重；校長張富凱表示，明天24名學生畢業，新生報到人數29人，編班規定每班28人為上限，29人要編成兩班，下學年起，明聖將變成7班小學，代表社區民眾和學區家長肯定，願意把孩子留在家鄉求學，行政和教學的團隊一定努力帶起每一名學生。

彰化縣埔心鄉愛心企業家許增鏞招待明聖國小應屆畢業生享用畢業餐，學童回贈感謝留言板。圖／民眾提供
彰化縣埔心鄉愛心企業家許增鏞招待明聖國小應屆畢業生享用畢業餐，學童回贈感謝留言板。圖／民眾提供

小學 愛心 畢業典禮

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