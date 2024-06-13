新生比畢業生多5人 彰化小校開心下學年多一班

彰化縣埔心鄉明聖國小明舉辦畢業典禮，鄉內愛心企業家許增鏞今招待享用午餐，不但應屆畢業生開心，學校的行政和教學團隊也很高興明天送走24名畢業生，將迎來29名新生，學區家長肯定辦學績效，學生人數止跌回升。

明聖國小六班、129名學生，明將畢業的24名學生，到愛心企業家許增鏞開設的複合式餐廳，享用義大利麵、日式炸豬排、玉米濃湯等餐點。縣長獎的張姓畢業生說，畢業前全班聚餐，她和同學都珍惜今天午餐時光。議長獎的張姓畢業生表示，同窗六年就要分開，大家都很捨不得。

明聖國小畢業班贈送一塊簽名感謝板給許增鏞，多數應屆畢業生要升學他的母校埔心國中，許增鏞期勉未來的學弟、學妹上進勤學，長大後回饋家鄉。