新生比畢業生多5人 彰化小校開心下學年多一班
彰化縣埔心鄉明聖國小明舉辦畢業典禮，鄉內愛心企業家許增鏞今招待享用午餐，不但應屆畢業生開心，學校的行政和教學團隊也很高興明天送走24名畢業生，將迎來29名新生，學區家長肯定辦學績效，學生人數止跌回升。
明聖國小六班、129名學生，明將畢業的24名學生，到愛心企業家許增鏞開設的複合式餐廳，享用義大利麵、日式炸豬排、玉米濃湯等餐點。縣長獎的張姓畢業生說，畢業前全班聚餐，她和同學都珍惜今天午餐時光。議長獎的張姓畢業生表示，同窗六年就要分開，大家都很捨不得。
明聖國小畢業班贈送一塊簽名感謝板給許增鏞，多數應屆畢業生要升學他的母校埔心國中，許增鏞期勉未來的學弟、學妹上進勤學，長大後回饋家鄉。
明聖國小緊鄰員林市，學生外流嚴重；校長張富凱表示，明天24名學生畢業，新生報到人數29人，編班規定每班28人為上限，29人要編成兩班，下學年起，明聖將變成7班小學，代表社區民眾和學區家長肯定，願意把孩子留在家鄉求學，行政和教學的團隊一定努力帶起每一名學生。
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