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生廚餘回收認定鬧雙標 彰議員出題考環保局長

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
議員曹嘉豪（左）今天在議會質詢表示，各清潔隊回收生廚餘標準不一樣，讓大家霧煞煞，他也現場考問環保局長江培根。圖／翻攝自彰化縣議會直播網
議員曹嘉豪（左）今天在議會質詢表示，各清潔隊回收生廚餘標準不一樣，讓大家霧煞煞，他也現場考問環保局長江培根。圖／翻攝自彰化縣議會直播網

彰化縣環保局7月起將對各清潔隊實施破袋檢查及垃圾退運新制，加強推動資源回收，不過許多民眾針對那些物品能回收還是霧煞煞，議員曹嘉豪今天也在議會質詢表示，像地瓜葉的梗被歸納為垃圾，不屬於可回收的生廚餘，甚至各清潔隊回收的標準也不一樣，而保麗龍和薄塑膠也常不收，環保局應加強督導並有配套措施。

縣議員曹嘉豪今天在縣議會定期會質詢時說，很多民眾都搞不清楚廚餘回收的品項，而各公所垃圾回收標準也不一樣，讓民眾都很困擾。他直接請教環保局長江培根，地瓜葉的粗梗被歸類成什麼？江說地瓜葉的粗梗是生廚餘，曹說但清潔隊不收啊，被歸類為垃圾。

曹嘉豪再問，那鳳梨頭、鳳梨皮呢? 江培根說，都是生廚餘，但曹嘉豪說，清潔隊認定鳳梨頭是垃圾，那如果整顆鳳梨壞了呢? 要切頭切尾處理？且生豬肉也被清潔隊當垃圾，不過江培根說，生豬肉會被當成熟廚餘處理，目前熟廚餘是可以經煮過後餵豬。

由於各公所清潔隊回收的標準也不一，以往曾有民眾回收保麗龍和薄塑膠，卻被清潔隊拒收，要民眾當垃圾丟，各清潔隊對廚餘的回收品項也認定不一。

江培根說，的確有些清潔隊因保麗龍和薄塑膠回收賣不了錢，而較無意願回收，為了加強回收和垃圾減量，今年7月起，將在溪州焚化廠進行各清潔隊運送來的垃圾破袋抽檢，若垃圾內該回收而未回收比例過高將累積記點、甚至將垃圾車退運處罰，不過環保局也會編列經費獎勵各清潔隊回收工作，以提高各清潔隊的配合意願。

彰化溪州焚化爐去年處理30萬噸垃圾，並加強推廣資源回收和垃圾減量，去年全縣26鄉鎮市公所垃圾進場量減少8771公噸，減量約3.13%。

江培根說，為了處理廚餘，田尾堆肥處理廠於2022年也擴增2廠，提升每月處理量到600公噸。而回收的薄片塑膠和保麗龍可再處理成為燃料發電 。

議員曹嘉豪今天在議會質詢表示，各清潔隊回收生廚餘標準不一樣，讓大家霧煞煞。記者林宛諭／攝影
議員曹嘉豪今天在議會質詢表示，各清潔隊回收生廚餘標準不一樣，讓大家霧煞煞。記者林宛諭／攝影
彰化縣環保局加強督導各公所清潔隊資源回收。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局加強督導各公所清潔隊資源回收。圖／彰化縣環保局提供
生廚餘的回收品項讓民眾霧煞煞。圖／彰化縣環保局提供
生廚餘的回收品項讓民眾霧煞煞。圖／彰化縣環保局提供

廚餘 環保局長 資源回收

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