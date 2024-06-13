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因應人口老化 南投社區藥局投入公衛服務

中央社／ 南投縣13日電

南投縣衛生局長陳南松指出，南投人口老化情形高居全國第3，社區藥局將與衛生局攜手合作，投入縣內藥物及衛教諮詢、長者認知功能、協助癌症篩檢等公共衛生服務。

南投縣衛生局今天發布新聞稿指出，南投去年即進入超高齡社會，為全國第3老縣市，因應縣內超高齡化及少子化來臨，衛生局與南投縣藥師公會、南投縣藥劑生公會日前召開「社區藥局藥事服務計畫」工作研討會議。

衛生局表示，社區藥局不單只有調劑處方藥品功能，未來將與衛生局攜手合作投入縣內藥物及衛教諮詢、社區宣導、長者認知功能、情緒狀態篩檢、協助癌症篩檢等公衛服務。

陳南松說，面對國家人口結構急速改變，南投縣首當其衝，長者就醫取藥、失智長照、癌症預防及篩檢等各項健康服務日趨重要，需求量也越來越大，社區藥局藥師與衛生局站在同一陣線，協助推動公共衛生服務，作為鄉親最貼近、最便利的「健康照護站」。

南投縣 藥局 衛生局

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