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常有車輛久占 台灣工藝文化園區停車場將收費

中央社／ 南投縣13日電

國立台灣工藝研究發展中心所屬「台灣工藝文化園區」停車場常有車輛久占，將實施收費提高周轉率，籌備期間為方便參觀民眾停車，17日起配合園區開放時間進行停車場管制。

工藝中心今天發布新聞稿，位於南投縣草屯鎮的台灣工藝文化園區占地約6公頃，整體園區四周採無圍籬開放式管理，並有停車場提供參訪遊客停車，因停車場位處草屯鎮中山公園旁，出現民眾車輛久占現象。

為解決停車位占用、提高停車周轉率，以及因應草屯鎮公所將從7月8日起實施路邊暨戶外停車場收費制度，園區停車場也將啟動停車場收費制度，落實使用者付費進行停車位流量管制。

工藝中心表示，待停車場收費設施及收費制度完備後，將另行公告停車收費機制實施日期及收費方式。

目前籌備期間為便利參觀園區遊客使用，台灣工藝文化園區停車場17日起配合園區館舍開放參觀時間進行管制作業，開放時間從上午8時30分至下午5時30分，非館舍開放時間將實施停車場管制。

停車場 車位

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