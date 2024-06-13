竹山無跟進路邊停車收費 鎮長指「1原因」畫設停車格難
南投四大鄉鎮市目前唯獨竹山鎮，沒有打算跟進辦理路邊停車收費，鎮長陳東睦指出，很早就接到遊客反映來到竹山時，真得很難找到停車位，影響旅遊的心情，但目前受限上百年的老街鬧區8公尺寬路幅不足，多年來都是採單行道方式通行，未來打算先在周邊公有綠地，希望得到縣府支持興建停車位。
今年起，南投縣內開始規畫實施繼集集、南投率先成效不錯後，緊接著草屯、埔里鎮也分別在6月及7月也跟進，做縣內四大鄉鎮之一，自然也希望像南投市一樣，讓路邊車格釋放出來，同時掃除車位遭霸占的亂象，只是如何讓鎮民將車子移出老街後，再規畫單邊輪流的收費停車格，讓縣府、公所和民眾的看法兩極。
鎮長陳東睦表示，每到鎮公所辦活動時，由於老街緊鄰住宅騎樓，沒停車空間，民眾在自家前常以如三角錐占用車位，才會讓遊客來竹山遊玩消費時，造成找不到停車位的窘狀，但竹山鎮並非不願畫設停車格供人停放，主要是鬧區內街道都是都是早期規畫的，目前多半都是僅8公尺寬街道，路幅狹小，如果再畫設停車格，根本上有難度，也會造成民怨。
陳東睦說，面對抱怨停車難，鎮公所很早就計畫在7號道路沿街仔尾溪，尋得一筆公有綠地，有意先開發數百個停車位供鎮民免費停車後，待自用車移出後，才能再談如何在老街鬧區畫設收費停車格，但還是得到縣府的支持。
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